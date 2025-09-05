Maria Cavalcante posta clique encantador em família: 'O maior amor do mundo'

Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcanti, encantou os seguidores das redes sociais ao postar um novo clique com o marido e a filha

Maria Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante, agitou as redes sociais na noite desta sexta-feira, 5, ao compartilhar uma foto inédita em família.

No feed do Instagram, a jovem compartilhou um ensaio fotográfico que fez ao lado do marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, e a filha deles, Antonella, que nasceu em agosto. Para o registro, a bebê aparece sendo segurada pelos papais e enrolada em uma manta vermelha.

Ao postar a foto encantadora, Maria se declarou: "O maior amor do mundo", escreveu ela na legenda da publicação. A publicação recebeu diversos comentários. "Que lindeza, que Deus abençoe sempre", disse uma seguidora. "Família abençoada por Deus", comentou outra. "Que registro perfeito", falou uma fã.

Recentemente, a filha de Tom Cavalcante compartilhou outra foto com Cristiano Deyvid e Antonella. Na imagem, a bebê surgiu dormindo no colo da mamãe, e as duas são abraçadas pelo papai. "O infinito coube nesse abraço", se derreteu Maria Cavalcante na ocasião.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Antonia Lamounier Cavalcante Fontenele (@mariacavalcante)

Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha

Alguns dias após o nascimento da primeira filha, Maria Cavalcante usou as redes sociais para mostrar uma tradição que ela e o marido, o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, decidiram seguir com Antonella, que veio ao mundo no começo de agosto.

A jovem compartilhou um vídeo mostrando que eles decidiram enterrar o umbigo da menina embaixo de um pé de jabuticabeira. "Porque tem uma tradição", explicou o papai de primeira viagem na gravação. "Segundo as tradições celestiais e ancestrais da humanidade, vamos enterrar o umbigo da Antonella na jabuticabeira porque tem a lenda que traz frutos, prosperidade", completou. "Hoje enterramos o umbiguinho da nossa pequena, semeando amor e raízes para a vida toda", escreveu Maria Cavalcante na legenda da publicação.

Os internautas reagiram nos comentários. "Não sabia dessa tradição, mas achei muito significativa", disse um seguidor. "Que a Antonella seja eternamente próspera e cheia de bençãos e realizações. Família abençoada... segue uma tradição. Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Muito legal essa tradição", afirmou uma fã. "Interessante, eu não sabia dessa tradição. Deus abençoe e que essa jabuticabeira, frutifique e fique ainda mais linda", falou mais uma.

Leia também:Filha de Aretha Oliveira rouba a cena em comemoração de mesversário: 'Seriedade'