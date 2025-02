Maria Cavalcante mostra ultrassom e revela nome da filha

Maria Cavalcante, herdeira de Tom Cavalcante, revelou para os seguidores o nome que escolheu para a sua bebê com o cantor Cristiano Deyvid

Maria Cavalcanteusou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 27, para contar aos seus seguidores que já escolheu o nome da filha que está esperando com o cantor Cristiano Deyvid.

A jovem, herdeira do humorista Tom Cavalcante e Patrícia Lamounier, compartilhou um vídeo mostrando o ultrassom da bebê e contou que ela se chamará Antonella. "Nossa princesinha já tem nome: Antonella", revelou a mamãe de primeira viagem.

Em seguida, Maria declarou seu amor para a menina. "Cada batimento do coração da nossa bebê nos enche de emoção. Estamos acompanhando cada detalhe da nossa princesa na ultrassom, e a cada imagem, nosso amor só cresce. É um sonho que está se tornando realidade, e somos gratos por vivenciar esse momento tão especial juntos", acrescentou.

Os internautas elogiaram a escolha do nome. "Que lindo nome, Maria! Combina com o seu: Maria Antônia e Antonella", disse uma seguidora. "Nome lindo", escreveu outra. "Amei o nome", confessou uma terceira.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Cavalcante (@mariacavalcante)

Maria Cavalcante fala sobre casamento no dia de seu aniversário

Maria Cavalcante, filha caçula do apresentador Tom Cavalcante com Patrícia Lamounier, se casou no civil com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid, em São Paulo, no dia 8 de fevereiro. A influenciadora escolheu um vestido da grife Isabella Narchi para o grande dia.

Em entrevista à CARAS Brasil, a recém-casada conta que escolheu o dia do seu aniversário para oficializar a união com o amado. A cerimônia no religioso vai acontecer em março e vai reunir amigos e familiares. "Escolhemos o dia 8 para o nosso casamento civil, que também é o dia do meu aniversário, para celebrar duas alegrias em uma única ocasião. Com tantos eventos neste início de ano, precisávamos otimizar o tempo, especialmente com a proximidade do nosso casamento religioso e da festa no próximo mês. Além disso, ainda teremos o lançamento do DVD do meu marido, tornando nossa agenda ainda mais intensa para tantos momentos especiais", conta. Confira a entrevista completa!

