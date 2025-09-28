Margareth Serrão compartilha momento especial com José Leonardo

Caçula de Virginia Fonseca, José Leonardo, protagonizou momento fofo ao pronunciar a palavra pela primeira vez

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, tem apenas alguns meses de vida, mas já virou um dos nomes mais comentados entre os fãs. O bebê, nascido no final de 2024, conquistou os seguidores em pouco tempo com sua fofura e simpatia.

O caçula da família aparece com frequência nos perfis dos pais e avós, e cada nova fase do seu crescimento ganha grande repercussão nas redes sociais. Neste domingo, 28, foi a vez de Margareth Serrão, mãe de Virginia, compartilhar um marco do desenvolvimento do neto.

Em um vídeo publicado no Instagram, José Leonardo surgiu chamando a avó de “vovó” pela primeira vez, arrancando sorrisos e comentários emocionados dos seguidores. Na legenda da gravação, Margareth escreveu: “Hoje ele falou vovó direitinho. Eu fiquei como? Derretida! E feliz. Te amo muito, muito, muito”, completando com emojis de carinho e corações. O post rapidamente repercutiu nas redes sociais.

O momento foi recebido como mais um passo na evolução de José Leonardo, que agora começa a explorar suas primeiras palavras há alguns meses de completar seu primeiro ano de vida. Nos comentários, amigos e admiradores celebraram o episódio, reforçando o carinho pelo caçula.

Os filhos de Virginia Fonseca

Além de José Leonardo, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2. Assim como o caçula, as irmãs mais velhas conquistaram o público desde o nascimento e têm grande presença nas redes sociais da família. As festas de aniversário das meninas costumam mobilizar milhares de fãs, sempre com produções temáticas elaboradas e registros que viralizam na web.

Virginia costuma compartilhar a rotina dos três filhos, mostrando momentos de lazer, viagens e situações do dia a dia em casa. A relação entre os irmãos é frequentemente elogiada pelos seguidores, que acompanham de perto cada detalhe do crescimento das crianças.

