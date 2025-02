Marcela Barrozo explode o fofurômetro com ensaio fotográfico da filha: 'Fofa'

A ex-atriz mirim Marcela Barrozo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico da filha, Luiza

Marcela Barrozo explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas da filha, Luiza, de nove meses, fruto de seu casamento com o advogado Luiz Fernando Pinto.

Nas fotos, a bebê aparece fazendo várias poses durate um ensaio fotográfico e a mamãe coruja se derreteu. "Bem vindos ao carrossel mais lindo desse mundo! Sorte a minha ser sua mãe e poder te apertar 24 hras por dia", se derreteu a mamãe.

Os fãs encheram o post de mensagem. "A boneca mais linda!", disse uma seguidora. "Que fofura", escreveu outra. "É fofa demais", falou uma fã. "Tão linda essa princesa", comentou uma fã.

Marcela e Fernando batizaram Luiza em novembro do ano passado. Nas redes sociais, a famosa compartilhou as fotos de como a consagração da herdeira. Nas fotos, a mãe coruja apareceu com um vestido amarelo enquanto a bebê usava um lindo vestido branco. "Batizado da Luiza. Dia especial e abençoado, que Deus siga te protegendo meu amor", disse ela.

Vale lembrar que Marcela atuou novelas da Globo 'Chocolate com Pimenta', com a personagem Estelinha, em 'Senhora do Destino', no papel de neta de Maria do Carmo (Susana Vieira) e em 'Duas Caras', como Ramona. Seu último trabalho na TV foi em 'Gênises', em 2011, da Record.

Confira:

Marcela Barrozo mostra o quartinho da filha

A atriz Marcela Barrozo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes do quarto da filha, Luiza. A menina, que está com dois meses, é fruto de seu casamento com o advogado Luiz Fernando Pinto. Para o quartinho da herdeira, a mamãe escolheu móveis brancos. Além do berço, no cômodo tem um sofá e uma estante.

Ao postar a foto em que aparece no local com a filha nos braços, Marcela se derreteu. "Eu e meu pacotinho de amor no quarto dos sonhos. Sou completamente apaixonada no enxoval de berço e cama da Luiza... eu não podia ter amado mais", escreveu a famosa na legenda. Veja as fotos!

