Manu Gavassi chama atenção ao publicar foto rara com a filha: 'Muito fofa'

A cantora Manu Gavassi chamou atenção dos fãs ao fazer uma nova aparição nas redes sociais com a filha, Nara, de 4 meses, fruto de seu relacionamento com o modelo Jullio Reis. Neste sábado, 23, ela compartilhou uma foto de um passeio que fez com a filha em um mercado ao ar livre.

Discreta sobre sua vida pessoal, a cantora e ex-BBB aparece abraçando e beijando a bebê, que está de costas para a câmera. Ao fundo, há barracas com frutas e legumes, e algumas pessoas caminhando pelo mercado. A legenda da publicação diz: "A vida é perfeita com a minha agarradinha!"

E o clique rendeu elogios dos internautas. "Quanto amoooor! Apaixonada por você na versão mamãe da Nara", falou uma. "Manu, que skin maravilhosa essa! Vc sempre ficando mais loba, incrível e fodona!", comentou outra. "Os pés de bisnaga que da vontade de morder... muito fofa", disse uma terceira pessoa.

Manu Gavassi com a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Homenagem ao noivo

Recentemente, Manu Gavassi prestou uma homenagem especial ao seu noivo, o modelo Jullio Reis. Ela compartilhou uma foto em que o amado aparece segurando a herdeira no colo, enquanto toca piano. Ela também postou um vídeo em que os dois aparecem abraçados, andando por uma rua de Ouro Preto.

Na legenda, Manu aproveitou para parabenizar Jullio pelo dia dos Pais e também pelo seu aniversário de 29 anos. "Perdi totalmente o timing desse post porque o dia dos pais já passou e seu aniversário também… Mas o nosso timing a gente quem faz! Então: A primeira foto foi a última que tirei sua com a nossa filha e o segundo vídeo foi o nosso primeiro registro juntos andando pelas ruas de Ouro Preto", disse ela.

"Eu poderia dizer "Quem diria?!" mas na real todo mundo diria... Todo mundo disse. Desde o primeiro dia todo mundo já via a gente com uma família, inclusive nós! E esse ano dia dos pais e seu aniversário vieram como um combo e fez todo sentido do mundo… Esse novo ciclo é novo meeeeesmo, mas, ao mesmo tempo, tão familiar pra você… O seu cuidar emociona. O jeito que você cuida da nossa pequena me faz nunca entender aquela frase "o bebê é da mãe" porque por aqui a bebê é nossa, nós dois igualmente presentes, apaixonados, maravilhados (e às vezes exaustos). Que sorte ela tem! Que sorte eu tenho!", afirmou.

"Que sorte a nossa ter uma familinha tão linda e preciosa, que sorte poder te celebrar duplamente esse mês, o Jullio carinhoso, iluminado, leal que sempre amei e que faz piada e pergunta se eu estou rindo porque ele é engraçado ou porque ele é bobo (e que sim tem muita diferença) e o Jullio pai que é uma fortaleza de amor pra nossa menininha, um colo seguro pra dormir, um cuidado diário tremendo, uma gargalhada fácil. Te amo. Te amamos. Feliz novo ciclo, meu amor! (Não acredito que você ainda tem 29!!!!)", finalizou.

Quando Manu Gavassi apresentou a filha aos fãs?

Vale lembrar que a filha de Manu Gavassi nasceu no dia 3 de abril, mas só foi apresentada ao público no começo de maio, quando completou um mês de vida. Na época, a atriz celebrou: "Um mês que você chegou mudando a cor do mundo inteiro. Mudando o ar que eu respiro. Revolucionando meu coração e todo o meu entendimento sobre amor e entrega. Um mês que te conheci com sensação térmica de reencontro".

"Que senti um amor desconcertante, junto com um medo profundo e jamais antes visto. Que te assisto acordar todo dia com uma alegria imensa e isso apaga qualquer noite bagunçada de puerpério. Um mês que meu corpo passou de casinha pra alimento. Que peço sua proteção toda vez que te amamento. Que crio músicas pras suas bochechas e pra sorrisinhos que você me dá (dizem que ainda são involuntários, nunca acreditei)".

"Um mês e você deixa de ser recém nascida mas te pedindo perdão confesso que ainda serei uma mãe recém nascida por um bom tempo… Um mês que você me trouxe de volta a vontade de decorar a casa com música e me deu a certeza que todas as músicas de amor já escritas são sobre você, Nara".

