Maíra Cardi revela desejo inédito na gravidez: 'Nunca comi e estou comendo'

Em entrevista para CARAS, Maíra Cardi revela desejo inusitado que está tendo na gestação de sua filha com Thiago Nigro; coach não comia alimento antes

Grávida de uma menina, Maíra Cardi revelou para a CARAS Brasil durante o lançamento de seu livro, O Que Se Come No Céu?, e de Thiago Nigro, O Homem Que Comprou o Tempo, qual é o desejo inusitado que está tendo durante a gestação.

Enquanto estava no local, a coach levou um pote com maçã "temperada" com limão e sal para melhorar seus enjoos. Segundo a famosa, ela está tendo um pouco de enjoo, mas nada demais, apenas não pode ficar muito tempo sem se alimentar. Além disso, Maíra Cardi está comendo um alimento que nunca comia antes: a carne vermelha.

"Ando meio enjoada, não fico sem comer por mais de três horas, porque me enjoa muito, então dá a hora eu como. Mas, eu como de tudo, eu sempre fui uma pessoa muito saudável. Frutas, legumes, tenho comido de tudo, a única coisa diferente que eu tenho comido é que eu nunca comi carne na minha vida, nunca, nunca comi carne vermelha e estou comendo ", revelou como está.

"Então, eu falo: 'gente, que pessoa com personalidade, que já vem sabendo o que quer'. Eu não gosto, mas eu tenho que comer, eu sinto que eu preciso comer, o que não faz sentido, eu nunca comi na minha vida. Então eu não tenho dúvida que vai ter minha personalidade", brincou sobre a bebê ser uma pessoa de gênio forte.

Ainda durante a conversa com a CARAS Brasil, Maíra Cardi e Thiago Nigro contaram um sinal divino que tiveram ao descobrirem a segunda gestação juntos. Para quem não sabe, o casal havia perdido um bebê nos últimos meses por conta de um aborto espontâneo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Maíra Cardi revela como descobriu e 'escondeu' gravidez de Thiago Nigro

O diagnóstico assustador de Maíra Cardi na gestação

A coach Maíra Cardi anunciou no sábado, 26 abril, que está grávida do marido, Thiago Nigro. Após a revelação, ela fez uma nova publicação nas redes sociais para contar que foi diagnosticada com trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

A origem da doença pode até ser hereditária e as ginecologistas Graziela Canheo, especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, e Paula Fettback, especialista em reprodução assistida, explicaram em entrevista para a CARAS Digital como acontece essa predisposição, que pode até levar a um aborto.