Após relatar dor, Maíra Cardi mostra ultrassom da filha com Thiago Nigro

A coach Maíra Cardi, que trata o diagnóstico de trombofilia, está à espera da terceira filha; em vídeo, a influencer dá detalhes sobre o pré-natal

Nesta terça-feira, 6, a coach Maíra Cardi, que está com cerca de 10 semanas de gestação, mostrou o ultrassom morfológico e 3D da filha, fruto da relação com o marido, o coach de finanças Thiago Nigro, de 34 . O episódio acontece após a influencer, diagnosticada com tromobifilia, relatar dor durante a gravidez. Há três meses ela sofreu um aborto espontâneo.

"O NIPT (Teste Pré-Natal Não Invasivo) é um exame de sanguefeito durante a gravidez para avaliar o risco do bebê ter certas doenças genéticas", explicou a importância do pré-natal.

Confira, abaixo, o vídeo na íntegra:

Dores na gestação

No último domingo, 4, Maíra Cardi desabafou sobre os últimos dias e reuniu uma série de fotos ao fazer um balanço de abril. A influencer é diagnosticada com trombofilia - predisposição do sangue em formar coágulos, que pode levar a complicações.

"Essa primeira foto é de hoje de manhã. Tenho acordado todos os dias com uma picada bem dolorida… Este fim de semana, faríamos uma viagem que queríamos muito, mas infelizmente não foi possível. Em breve, vocês saberão o porquê… Nem todos os dias são fáceis, mas eu tento sempre focar nas coisas boas — e como acontecem coisas boas também!", disse.

Qual seria o nome do filho de Maíra Cardi?

Em um vídeo nas redes sociais, Thiago Nigro contou que o bebê iria se chamar Rafah explicou o significado do nome escolhido.

"Só que o Rafah trouxe uma benção, ele veio com um propósito e a gente só entendeu isso depois. Rafah significa o Deus que cura”, disse ele, que entedeu a perda do bebê como uma forma de ajudar Maíra Cardi a descobrir a trombifilia.

"Eu tive a expectativa de viver esse momento com a gravidez anterior e foi uma experiência mágica. Até que a gente sofreu essa perda e nosso filho, que já tinha nome, era Rafah, ele faleceu. Foi muito duro para mim, eu tinha criado muita expectativa, eu queria muito um menino. Isso me frustou muito quando ele faleceu. Quando isso aconteceu, a gente tomou a decisão de fazer FIV ao invés de tentar natural”, afimou.

E adicionou: "Só que o Rafah trouxe uma benção, ele veio com um propósito e a gente só entendeu isso depois. Rafah significa o Deus que cura. A gente só entendeu depois o sentido de tudo isso. A gente descobriu que a Maíra tem um risco, uma doença, e que se o Rafah tivesse chegado até o final, até o nascimento, muito provavelmente a minha esposa iria morrer. Ela não estava tomando uma medicação que deveria porque a gente não sabia que ela tinha o que ela tem: trombifilia. No final das contas, essa perda fez duas coisas: permitindo que a gente descobrisse o que a minha esposa tem e fazendo com que a minha esposa sobrevivesse. E a gente entendeu o conceito do nome: ele não veio para curar os outros, ele veio para curar a minha própria casa. Ele me curou e curou a minha esposa”.

