Mãe de Virginia desabafa ao ver José Leonardo internado: 'Coração com dor'

Na mansão de Mangaratiba com as netas, mãe de Virginia desabafa ao ver José Leonardo hospitalizado; veja o que ela disse

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, compartilhou um vídeo do neto, José Leonardo, internado no hospital após ser diagnosticado com bronquiolite. Neste domingo, 02, um dia após a hospitalização, a sogra de Zé Felipe fez a postagem e desabafou.

Com as netas, Maria Alice e Maria Flor, e o namorado, na mansão de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Margareth Serrão mandou orações e desabafou sobre ver o bebê internado. A mãe da empresária então comentou como ele é contente mesmo diante da situação.

"O nosso baby está internado, mas não perde a alegria e simpatia. Eu aqui com o coração e alma com dor de vê-lo assim e na oração. Graças a deus já está melhor. Deus está no comando de tudo. Amorzinho da vovó", disse ela.

Ainda neste domingo, 02, Virginia Fonseca postou uma foto de José Leonardo recebendo alguns cuidados. Depois, a influenciadora atualizou o estado de saúde do herdeiro e explicou o motivo do menino estar usando uma máscara no rosto.

Virginia mostra como Maria Alice herdou mania de Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca encantou nesta quinta-feira, 27, ao compartilhar mais um momento de seus filhos na mansão em Goiânia. Enquanto está em São Paulo a trabalho, a empresária postou uma imagem que recebeu de Maria Alice com o irmão caçula, José Leonardo.

No clique, a primogênita apareceu dentro do berço do bebê e fazendo carinho nele. A apresentadora então comentou sobre a garota se parecer muito com Zé Felipe. A famosa contou que ela gosta de ficar bastante junto assim como o pai.

"Mariazinha é super grudezinho! Certeza que puxou isso do pai", escreveu sobre a mais velha ser bem carinhosa como o cantor. Veja o momento aqui!