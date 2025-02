Mãe de quatro, Biah Rodrigues revela se planeja mais filhos com Sorocaba

A família vai aumentar? Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues abriu o coração ao falar sobre maternidade e contou se deseja ter mais filhos

A influenciadora digital Biah Rodrigues abriu o coração ao falar sobre a maternidade e a possibilidade de aumentar ainda mais a família. Casada com o cantor sertanejo Sorocaba, ela é mãe de quatro filhos: Theo, de 4 anos, Fernanda, de 3, e dos gêmeos Zion e Angelina, de sete meses.

O assunto foi abordado por Biah nas redes sociais após uma internauta comentar que a influenciadora nasceu para ser mãe. De acordo com a companheira do artista, a vinda de novos herdeiros não está totalmente descartada pelo casal.

"Eu amo ser mãe, e certamente nasci pra isso. Maternar foi um amor que eu descobri, aflorou após o primeiro filho, porque até então eu não queria ter filhos, queria focar na minha carreira etc.... Hoje estamos muito felizes com os quatro, mas também não tive coragem de 'desligar a fábrica'", declarou ela.

"Não gosto da ideia de nunca mais poder gerar. É muito pesado pra mim... bom, por enquanto seguimos assim", completou Biah Rodrigues, deixando em aberto a possibilidade da vinda de mais um bebê para aumentar a família.

Biah Rodrigues fala sobre maternidade

A amamentação dos filhos gêmeos de Biah Rodrigues

Recentemente, Biah Rodrigues usou as redes sociais para desabafar sobre as dificuldades enfrentadas durante a amamentação dos gêmeos Zion e Angelina, de seis meses à época. Casada com o sertanejo Sorocaba, a influenciadora compartilhou uma foto em que aparece chorando e explicou o motivo de estar enfrentando dificuldade para amamentar os filhos.

"Tem mamãe aí que já sofreu com rachadura no seio mesmo com o bebê já grande?", escreveu Biah. "Sobre amamentar chorando", acrescentou, explicando a expressão de dor na foto publicada.

