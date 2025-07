Mãe de Neymar Jr posta primeira foto com a neta recém-nascida, Mel

Avó coruja! Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves mostrou sua primeira foto com a neta caçula nos braços: 'Sinta-se amada'

Mãe de Neymar Jr, Nadine Gonçalves usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 10, para compartilhar sua primeira foto com a neta recém-nascida, Mel. A bebê, filha caçula do jogador de futebol com Bruna Biancardi, chegou ao mundo no dia 5 deste mês.

Em seu perfil oficial, Nadine publicou duas imagens, sendo a primeira de Mel pouco após o nascimento da pequena, e a segunda onde aparece sentada em um dos sofás da maternidade segurando a bebê no colo.

A avó coruja ainda aproveitou o momento para se declarar a caçula da família. " Bem-vinda bebê! Que Deus abençoe você e guarde-te! Sinta-se amada ", escreveu a mãe de Neymar Jr na legenda da publicação.

Vale lembrar que Mel é a quarta neta de Nadine Gonçalves. Ela também é avó de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador de futebol com Carol Dantas, Helena, de 1 ano, de uma relação com Amanda Kimberlly, e da pequena Mavie, de 1 ano e meio, filha mais velha de Neymar e Bruna Biancardi.

Recentemente, a mãe do atleta do Santos publicou uma homenagem a Helena em seu primeiro ano de vida. "Meu bebê, feliz aniversário! Que os planos de Deus se cumpram em sua vida e te faça infinitamente feliz. Que Deus te abençoe e te cubra de todo e qualquer mal. Estarei aqui sempre que precisar. Feliz aniversário", declarou Nadine, na ocasião.

Nadine Gonçalves posa com a neta caçula, Mel - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)

Mavie e Mel surgem juntas em momento fofíssimo

Filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie encantou o público na quarta-feira, 9, ao surgir em nova foto fofíssima com a irmã recém-nascida, Mel. A bebê chegou ao mundo no último sábado, 5, em uma maternidade em São Paulo.

O registro das duas pequenas foi compartilhado por Hanna Carvalho, uma das melhores amigas de Bruna Biancardi e madrinha de Mavie. Além do clique encantador, ela também dividiu com os seguidores algumas imagens do parto de Mel.

"Era só mais um dia comum, até que ele se transformou no especial dia de conhecer nossa pequena Mel. Chegou no mundo, trazendo amor, doçura e uma nova razão para tudo", escreveu Hanna na legenda da publicação; confira os registros!

Leia também: Bruna Biancardi exibe imagens inéditas do parto de Mel