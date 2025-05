Com a chegada da primeira neta, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, usou as redes sociais para expressar sua emoção com o nascimento de Zuri

Nesta quarta-feira, 14, Ludmilla e Brunna Gonçalves agitaram as redes sociais ao anunciar o nascimento de Zuri, a primeira filha do casal. E quem não escondeu a emoção em viver este momento foi Silvana Oliveira, mãe da cantora.

Por meio das redes sociais, Silvana celebrou a chegada da primeira neta . "Gente, obrigada pelo carinho! Vim agradecer por aqui, porque são muitas pessoas falando comigo ao mesmo tempo, não dá para responder todo mundo. Sim, 'Zuzu' já nasceu. Estou muito grata a Deus que minha bebezinha veio muito perfeitinha. Ela é muito linda!", disse ela.

Com bom-humor, ela ainda brincou sobre a ansiedade de levar a bebê para casa. "Já queria 'fazer a Nazaré', pegar e sair correndo com ela direto para casa, mas não dá. Tem que ficar e esperar um tempo. Estou muito apaixonada", declarou, fazendo referência à personagem de Renata Sorrah, em Senhora do Destino.

Ainda na web, Silvana deixou uma mensagem de carinho na publicação em que Ludmilla e Brunna anunciaram o nascimento da herdeira. "Seja bem-vinda, minha Zuzu. Princesa da sua vovó. Eu te amo muito, meu amor", escreveu ela.

Significado no nome 'Zuri'

A cantora Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, revelaram oficialmente o nome escolhido para a primeira filha do casal em janeiro deste ano. A novidade foi contada com exclusividade por elas durante uma apresentação da artista no BBB 25, da TV Globo.

Na ocasião, após cantar 'Maldivas', música feita especialmente para a companheira, Ludmilla contou aos participantes do reality show e ao público que a bebê se chamaria Zuri. Depois do anúncio ao vivo na casa mais vigiada do país, Brunna Gonçalves compartilhou em suas redes sociais o significado do nome da herdeira.

"Zuri é um nome de origem africana, mais especificamente do idioma suaíli, que é amplamente falado na região da África Oriental. No suaíli, Zuri - que também pode ser usado para meninos, embora com menos registros - significa 'bela' ou 'bonita'", diz a publicação da dançarina.

