Em entrevista recente, Viih Tube refletiu sobre as mudanças que a maternidade trouxe para a sua vida e ressaltou a importância da fé em fase delicada

Aos 24 anos de idade, a influenciadora digital Viih Tube viu sua vida mudar completamente ao descobrir a primeira gravidez, de Lua, aos 22 anos. Em clima de Dia das Mães, a criadora de conteúdo falou sobre as transformações que a maternidade trouxe , a chegada dos filhos com Eliezer e como a fé se tornou um pilar essencial para enfrentar e celebrar essa nova fase.

“Quando me tornei mãe, de verdade, foi bem assustador para mim. Eu era só uma menina que dependia da mãe até para fazer uma transferência bancária, porque eu era mimada, patricinha. Nem minhas contas eu pagava, eu não sabia nem segurar um bebê no colo, então foi tudo muito assustador. Mas foi um susto bom, o amor sempre esteve ali”, relembrou Viih Tube em entrevista à Quem.

Na sequência, a influenciadora, que também é mãe de Ravi, reconheceu as mudanças de perspectiva após a chegada dos herdeiros. “Não sobrou nada da vida de antes. A minha paciência mudou, o meu sentido de vida, o meu propósito, a minha forma de tratar as pessoas, a minha forma de lidar com o mundo. Eles me melhoraram milhões de vezes”, declarou. “A maternidade foi, e vai ser para o resto da vida, a coisa mais incrível que aconteceu comigo”, completou a ex-BBB.

E sobre a criação dos filhos, Viih Tube garantiu que prioriza a paciência e o diálogo. “Eu sempre explico o porquê que o que ela fez está errado. O máximo que eu já fiz foi, infelizmente, um castigo, mas nunca foi: ‘Você vai ficar de castigo’. Foi: ‘No seu castigo, você não vai ver desenho. Porque bateu no seu irmão, jogou um negócio na cabeça dele, então não vai assistir.’ Não grito”.

Segunda gravidez de Viih Tube

Já a segunda gravidez foi marcada por mais tranquilidade. Em novembro, Viih Tube deu à luz Ravi. “A primeira gestação é para você aprender a ser mãe. E a segunda curtir. A segunda é muito mais leve. Você não tem mais medo de tantas coisas que você tinha, porque você sabe que vai passar, você sabe que as fases difíceis passam.”, refletiu ela, que enfrentou um momento delicado após o filho ser internado com um quadro grave de enterocolite antes de completar um mês de vida.

"Para mim, que sou uma pessoa completamente controladora, acho que um dos maiores desafios é você ter que aceitar que em alguns momentos, algumas situações, vão fugir do seu controle. Quando o Ravi foi internado, eu perdi o controle.”

“Me conectei intimamente com Deus na dor, quando quase perdi meu filho. Foi quando implorei. 'Eu te dou tudo, te dou minha filha, te dou minha casa, te dou meu casamento, te dou minha vida, te dou meu trabalho, tudo o que quiser. Me usa do jeito que quiser, mas deixa meu filho aqui, porque ele não tem culpa de nada'.”, relatou Viih Tube, emocionada.

