Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, celebra o mesversário da filha caçula

A médica Lyandra Costa, filha do cantor Leandro, mostrou as fotos da comemoração intimista do primeiro mês da filha, Isabela

A médica dermatologista Lyandra Costa encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 5, ao mostrar a celebração intimista do primeiro mês de sua filha, Isabela.

Nas fotos postadas no feed, a filha do cantor sertanejo Leandro (1961–1998) aparece segurando o filho mais velho,José, de dois anos, enquanto seu esposo, Lucas Santos, está com a bebê no colo. Na mesa da cozinha está o bolo para comemorar o mesversário de Isabela e também alguns docinhos.

Ao dividir os registos, Lyandra se declarou. "1º mês da nossa caçulinha! Amamos vocês mais que tudo, filhotes!!! Deus os abençoe sempre!", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram Isabela nos comentários. "Família linda... parabéns, Isabela!", disse uma seguidora. "Viva a Bela!! Deus ilumine e proteja sempre vocês", comentou outra. "Parabéns, lindeza, que Deus abençoe vocês cada dia mais", falou uma fã.

Recentemente, Lyandra postou um vídeo com os momentos que antecederam o nascimento de Isabela e a oração feita antes de conhecer a menina. As imagens também mostraram cenas na sala de parto e a emoção dos pais ao verem a caçula pela primeira vez. "Para deixar registrado um dos dias mais felizes da minha vida!", disse a médica.

Lyandra Costa chora ao relembrar diagnóstico após dar à luz

Lyandra Costa veio, nos stories de seu perfil no Instagram, fazer um desabafo. Isso porque ela revelou que foi diagnosticada com coqueluche, doença respiratória grave, logo após dar à luz Isabela, no início de maio.

"Estou aqui embaixo no meu prédio, dando uma respirada fora do apartamento, trazendo minha filha. A vida está maravilhosa, mas um looping (ciclo), todos os dias é o mesmo dia. Mama, mama de madrugada, mas está tudo bem, graças a Deus. Peguei uma doença, infectocontagiosa, quando a Isabela estava com oito dias de vida. Peguei coqueluche...", contou.

"Quando a gente está com 20 semanas de gestação, a gente tem que se vacinar contra essa bactéria. Eu não repeti essa vacina na gestação e peguei coqueluche. É uma bactéria que para o recém-nascido pode ser extremamente anosa, então foi muito difícil para mim descobrir esse diagnóstico e pensar como ficaria o mamar, como ia ficar o contato... Foi desesperador", desabafou. Confira!

