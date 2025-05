Nesta terça-feira, 27, a médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998) e sobrinha do cantor Leonardo, veio, nos stories de seu perfil no Instagram, fazer um desabafo . Isso porque ela revelou que foi diagnosticada com coqueluche, doença respiratória grave, logo após dar à luz Isabela, no início de maio.

Em meio as lágrimas, ela contou que teve que se distanciar da caçula por medo de infectá-la com a doença.

"Estou aqui embaixo no meu prédio, dando uma respirada fora do apartamento, trazendo minha filha. A vida está maravilhosa, mas um looping (ciclo), todos os dias é o mesmo dia. Mama, mama de madrugada, mas está tudo bem, graças a Deus", começou.

E contou o diagnóstico: "Peguei uma doença, infectocontagiosa, quando a Isabela estava com oito dias de vida. Peguei coqueluche... Quando a gente está com 20 semanas de gestação, a gente tem que se vacinar contra essa bactéria. Eu não repeti essa vacina na gestação e peguei coqueluche. É uma bactéria que para o recém-nascido pode ser extremamente anosa, então foi muito difícil para mim descobrir esse diagnóstico e pensar como ficaria o mamar, como ia ficar o contato... Foi desesperador", disse chorando.

Lyandra mostra vídeo do parto de Isabela

Recentemente, Lyandra Costa publicou em suas redes sociais um vídeo inédito que registrou o parto de sua filha, Isabela, fruto de seu casamento com Lucas Santos. O nascimento da pequena foi anunciado no último dia 6.

As imagens mostram os momentos que antecederam o parto e a oração feita antes de conhecer sua filha. Após o nascimento da herdeira, José, de dois anos, conheceu a irmã mais nova. "Para deixar registrado um dos dias mais felizes da minha vida!", escreveu na legenda da publicação. Confira!

