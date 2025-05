Filha do sertanejo Leandro dá à luz segunda filha: 'Amor que transborda'

Poucos dias antes do Dia das Mães, Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro, postou as primeiras fotos de sua filha, Isabela, e se declarou para a menina

A médica dermatologista Lyandra Costa usou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para anunciar o nascimento de sua filha, Isabela, fruto de seu casamento com Lucas Santos. A filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), que já é mãe de José, de dois anos, postou fotos com a herdeira após o parto e falou sobre a sua chegada. "Meu Deus!!!! Quanta emoção… ela nasceu e nós renascemos mais uma vez!", afirmou a médica dermatologista.

Em seguida, Lyandra se declarou. "Um amor que transborda e multiplica! Obrigada Pai por essa imerecida graça! Te amamos muito, minha filha! Você e seu irmão são a maior materialização do amor de Deus por nós!", finalizou.

Lucas também postou foto do nascimento da filha e celebrou o momento especial. "Minha filha, nós te amaremos para sempre! Seja bem-vinda, Isabela - 'consagrada por Deus'", escreveu o papai na legenda.

Nos comentários, os internautas celebraram a chegada da bebê. "Que alegria", disse uma seguidora. "Nasceu. Que benção!!! Parabéns!! Bem-vinda, Bela", escreveu outra. "Que felicidade… Deus os abençoe e os proteja", falou uma fã.

Filha do cantor Leandro relata sonho com o pai na reta final da gravidez

A médica dermatologista Lyandra Costa tinha apenas 3 anos de idade quando seu pai, o cantor sertanejo Leandro, morreu em decorrência do câncer. Hoje em dia, ela está grávida pela segunda vez e revelou que teve um sonho emocionante com o pai.

Lyandra diz que não sabe o motivo para sonhar com o pai, que faleceu há tanto tempo, mas que foi um momento tranquilo. "Eu tenho pensado muito nele nos últimos dias, e em como seria se ele estivesse aqui. Tinha algum tempo que não sonhava com ele, mas há alguns dias sonhei que ele me olhava no fundo dos olhos e ria para mim. Ainda não entendo muito bem por que sonhamos com as pessoas que já se foram, mas acredito que pode ser que Deus de alguma forma permita que isso aconteça para que sejamos consolados de alguma forma", disse ela ao site Quem.

