Ludmilla se derrete ao postar foto inédita com a filha: 'Muda tudo'

A cantora Ludmilla usou as redes sociais usou as redes sociais neste sábado, 21, para compartilhar um novo registro fofo com sua filha, Zuri. A pequena, de um mês de vida, é fruto do seu relacionamento com a esposa, a ex-BBB Brunna Gonçalves.

Na imagem, a cantora aparece sentada em uma poltrona, dando mamadeira para sua filha. "Quando tô dando de mamar e ela me olha no fundo dos olhos, eu sinto Deus me abraçando. É um amor que toca a alma, que transborda o peito e muda tudo. Minha filha, meu pedaço mais puro", escreveu a artista ao compartilhar o momento.

Ludmilla com a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o primeiro mesversário de Zuri?

No último domingo, 15, as mamães celebraram o primeiro mesversário de sua filha, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos. Para a festinha especial, elas apostaram em uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes.

E o evento também contou com lembrancinhas para os convidados. "De lembrancinha a gente fez esse caderninho a velinha e também tem esse potinho com nuts tudo com identidade visual", contou Brunna Gonçalves. Para a data especial, a pequena vestiu uma roupinha branca com renda, laço e bordados de flores.

Ainda nos últimos dias, Ludmilla comentou sobre o crescimento da pequena. "Ela está muito bem e muito linda. Não canso de dar cheirinho nela. Inclusive, está no meu colo agora. Acabou de fazer um mês e está ficando um pouco mais acordada, olhando tudo em volta".

