Ludmilla reage ao post de Brunna Gonçalves com fotos da filha

A cantora Ludmilla fez comentário encantador ao ver o post da esposa, Brunna Gonçalves, celebrando a primeira semana da filha, Zuri

A cantora Ludmilla fez um comentário encantador em um novo post da esposa, Brunna Gonçalves. A dançarina celebrou a primeira semana de vida da filha recém-nascida, Zuri, que veio ao mundo em Miami, Estados Unidos. Então, a artista reagiu de um jeito fofo.

Nos comentários, Ludmilla disse: “Especial demais”, e também colocou um emoji de coração vermelho. Rapidamente, a mensagem dela teve mais de 1.500 curtidas dos fãs.

Em seu post, Brunna relembrou fotos do parto da filha na maternidade e também imagens da filha em seus primeiros dias de vida. “Uma semana que conheci o maior amor do mundo”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Zuri veio ao mundo por meio do parto cesariana porque estava pélvica e a mãe e os médicos optaram pela cirurgia ao invés do parto normal."Eu sempre deixei muito claro que eu sempre quis ter parto normal, era o meu desejo. Fiz tudo o que eu pude e estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, para ajudar na hora. Mas isso não depende de mim. Só depende de Deus e da minha filha. Até as 33 semanas mais ou menos, antes de eu vir para cá, eu fiz a ultra e ela já estava de cabeça para baixo, pronta para encaixar. Quando eu cheguei aqui, fiz a primeira ultra em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou", disse Brunna há alguns dias.

Nascimento de Zuri

A publicação em que consta o anúncio do nascimento de Zuri conta com mais de dois milhões de curtidas e foi legendada com a seguinte mensagem:

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora.

Bem vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!

14/05/2025", escreveram.

Na seção de comentários, amigos e celebridades reagiram ao anúncio: "Parabéns! Deus abençõe! Amém", escreveu Tatá Werneck; "Viva Zuri! Parabéns mamães!! Que Deus abençoe muito", escreveu Camila Queiroz; já Pocah desejou: "Seja bem-vinda, pequena Zuri!!! Jesus abençoe vocês"; a percussionista Lah Lanh também deixou uma mensagem: "Bem-vinda! Parabéns, meninas!". Além delas, João Silva, Flor Gil, Adriane Galisteu, Larissa Tomásia e Pequena Lo parabenizaram o casal.