Ludmilla encanta ao mostrar o rosto da filha em novo vídeo: 'Princesas'

Em novo vídeo ao lado de Brunna Gonçalves, Ludmilla encanta ao aparecer com a filha, Zuri, de quase um mês no colo; veja como ela está

A cantora Ludmilla chamou a atenção ao postar um vídeo gravado por Brunna Gonçalves. Nesta quarta-feira, 11, a famosa compartilhou o registro com seus seguidores e encantou ao surgirem com a filha delas, Zuri, que nasceu no dia 14 de maio em uma maternidade de Miami, nos EUA.

No colo da cantora, a bebê apareceu dormindo tranquilamente e mais uma vez explodiu o fofurômetro ao ter sua carinha exposta. Usando um macacão nude, a menina surgiu aconchegada com a mãe.

"Toda poesia do mundo não seria o bastante pra definir vocês duas", escreveu Ludmilla ao mostrar o momento cheio de amor de sua família. Nos comentários, os fãs admiraram o trio. "Princesas", disseram. "Que lindas", falaram outros.

Apesar de quererem compartilhar a experiência da maternidade com outras pessoas, Brunna Gonçalves comentou que não dividirá com frequência por estar recebendo algumas críticas. "Eu queria muito, gente, sério! Porque eu tenho certeza que todo o conhecimento que eu adquiri até agora vai ajudar muitas mamães. Eu aprendi muita coisa na prática. Mas a internet é muito chata ", iniciou ela e explicou mais sobre sua decisão.

Como nasceu a filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves?

A menina veio ao mundo por meio do parto cesariana. Dias depois, Brunna revelou que desistiu de tentar o parto normal porque a filha mudou de posição em sua barriga quando chegou aos Estados Unidos. "Eu sempre deixei muito claro que eu sempre quis ter parto normal, era o meu desejo. Fiz tudo o que eu pude e estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, para ajudar na hora. Mas isso não depende de mim", iniciou ela no relato.

"Só depende de Deus e da minha filha. Até as 33 semanas mais ou menos, antes de eu vir para cá, eu fiz a ultra e ela já estava de cabeça para baixo, pronta para encaixar. Quando eu cheguei aqui, fiz a primeira ultra em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou”, completou.

E detalhou: "Eu contratei uma doula aqui em Miami. A gente fez as manobras, tentamos fazer de tudo para Zuri desvirar, só que a linda não queria desvirar e não desvirou, ficou sentada. E aí fomos para o plano B, que foi a cesárea. A Zuri estava pélvica e o parto natural de uma criança pélvica é muito perigoso. O indicado é fazer a cesárea. E nós marcamos a cesárea e Zuri veio ao mundo”.