Ludmilla comenta sobre crescimento da filha após mensagem preocupada de fã: 'Precisamos'

A cantora Ludmilla respondeu a uma internauta nas redes sociais, nesta terça-feira, 17, que pediu novidades sobre a rotina de sua filha, Zuri. A pequena, fruto do seu relacionamento com a esposa, a ex-BBB Brunna Gonçalves, completou um mês de vida no último dia 14.

"Está difícil demais essa vida sem saber como a Zuri está. Se ela está bem, se está dormindo, se está comendo, chorando, se está humilhando as mães de formas múltiplas... Precisamos saber. Especialmente nós, casais lésbicos, precisamos muito saber", dizia a fã da cantora em uma mensagem compartilhada por Ludmilla.

E a mulher pediu em seguida: "Me coloca no seu close friends, no seu 'diz', publica aqui mesmo, mas pelo amor de deus, faz alguma coisa. Estou em abstinência! Prometo que mantenho segredo. Eu sou jornalista, mas não sou fofoqueira".

E Ludmilla contou como está a pequena. "Vocês [os fãs] são muito engraçados [risos]. Ela está muito bem e muito linda. Não canso de dar cheirinho nela. Inclusive, está no meu colo agora. Acabou de fazer um mês e está ficando um pouco mais acordada, olhando tudo em volta".

Ludmilla responde mensagem de fã

Como foi o mesversário de Zuri?

Para a festinha especial, as mamães escolheram uma decoração repleta de girassóis e outros objetos amarelos. "Olha que coisa mais linda que ficou a mesinha do mesversário da Zuri! Resolvemos fazer o tema de girassol porque é o tema do quartinho dela", explicou Bruna ao compartilhar os detalhes.

E o evento também contou com lembrancinhas para os convidados. "De lembrancinha a gente fez esse caderninho a velinha e também tem esse potinho com nuts tudo com identidade visual", contou Brunna Gonçalves. Para a data especial, a pequena vestiu uma roupinha branca com renda, laço e bordados de flores. Veja como foi:

