Lucy Ramos se derrete ao postar foto do marido com a filha: 'Colinho do papai'

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um momento encantador do marido, Thiago Luciano, com a filha

Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao postar um clique encantador de seu marido, o diretor Thiago Luciano, com a filha deles, Kyara, de um mês.

Na foto postada nos Stories, o papai aparece segurando a bebê no colo, que estava dormindo bem tranquila. Ao ver o momento fofo, a atriz fez questão de fazer um registro e se derreteu. "Colinho do papai", escreveu ela na legenda.

Kyara completou um mês de vida no último domingo, 4, e para comemorar a data especial, Lucy compartilhou algumas fotos ao lado do marido e da herdeira, que surgiu usando um vestido branco com listras lilás e uma presilha de laço no cabelo. "Kyara completou seu primeiro mês de vida. Minha pequena já não é mais uma recém-nascida e agora desbrava o mundo como lactente. Foram trinta dias intensos cheios de descobertas e amor", falou a mamãe.

Confira:

Lucya Ramos mostra o marido com a filha - Foot: Instagram

Lucy Ramos revela que sofreu dois abortos

Mãe de primeira viagem, a atriz Lucy Ramos contou que teve um longo processo até conseguir realizar o sonho de ter uma filha. Recentemente, ela deu à luz Kyara, fruto do casamento com Thiago Luciano. Porém, ela disse que sofreu dois abortos durante o processo para engravidar.

"Eu fui uma tentante também, eu tentei engravidar por um tempo e não deu certo. E depois que a gente entendeu que não seria possível, engravidamos. Com 11 semanas, aconteceu o aborto espontâneo. Eu não sofri no início, mas algo dentro de mim, silenciosamente, desapareceu. No ano seguinte engravidei de novo e perdi novamente. Dessa vez foi com sete semanas. Meses depois, engravidei pela terceira vez. E hoje a nossa pequena está com a gente, cheia de saúde, linda", disse ela. Veja o relato completo!

