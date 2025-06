Lucy Ramos encanta ao mostrar a filha sorrindo: 'Derrete qualquer coração'

A atriz Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos inéditas de Kyara, sua filha com Thiago Luciano

Lucy Ramos explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de fotos inéditas de sua filha, Kyara, de dois meses, fruto de seu casamento com o diretor Thiago Luciano.

Para desejar uma boa semana aos seus seguidores, a atriz postou três imagens em que a herdeira aparece dando um belo sorriso ao surgir na cama de barriga para baixo. "Começando a segunda com esse sorrisinho que derrete qualquer coração", disse a mamãe coruja no começo da legenda.

Em seguida, Lucy Ramos deixou um recado para os seguidores. "Boa semana, lindezas!! Que seja cheia de amor, fofura e leveza por aí também", desejou a artista.

Vale lembrar que Kyara completou dois meses no dia 2 de junho. Na ocasião, Lucy Ramos comemorou a data especial compartilhando um vídeo em que aparece dançando com a filha no colo. "2 meses de puro amor, olhinhos curiosos e um gosto refinado: ela acalma dançando valsa no colo da mamãe. Parabéns, minha parceirinha de dança. Que a gente siga juntinhas, passo a passo, embalando uma a vida da outra", disse a mamãe.

Lucy Ramos comenta sobre as mudanças no corpo na maternidade

Recentemente, Lucy Ramos surgiu nas redes sociais para falar sobre as mudanças no corpo com a chegada da maternidade. A atriz é mãe de Kyara, nascida em abril, fruto de seu relacionamento com o ator Thiago Luciano.

Em vídeo, Lucy Ramos aparece mostrando as posturas ao segurar a filha, e faz uma comparação entre a postura real e a ideal. "Nosso corpo na maternidade é camaleônico, né? Está sempre se adaptando… Minha barriga agora segue compensando o peso de carregar um bebê o tempo todo. E a postura? Foi com Deus", escreveu a artista na legenda. Veja a publicação!

