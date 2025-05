Lucy Ramos comenta sobre as mudanças no corpo na maternidade: ‘Adaptando’

A atriz Lucy Ramos aparece nas redes sociais e fala sobre as mudanças no corpo na maternidade, após o nascimento da filha Kyara.

Nesta sexta-feira, 16, Lucy Ramos surgiu nas redes sociais para falar sobre as mudanças no corpo com a chegada da maternidade. A atriz é mãe de Kyara, nascida em 4 de abril, fruto de seu relacionamento com o ator Thiago Luciano.

Em vídeo, Lucy Ramos aparece mostrando as posturas ao segurar a filha, e faz uma comparação entre a postura real e a ideal. "Nosso corpo na maternidade é camaleônico, né? Está sempre se adaptando… Minha barriga agora segue compensando o peso de carregar um bebê o tempo todo. E a postura? Foi com Deus" , escreveu a artista na legenda da publicação.

Diversos internautas reagiram ao post com comentários carinhosos e elogios. “Colinho mais quentinho e aconchegante…”, disse um internauta. “Colo de mãe, o melhor do mundo”, escreveu outro usuário. “Lindas”, comentou uma fã.

Confira o momento em que Lucy Ramos compartilha seu relato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Desafios da maternidade

A atriz Lucy Ramos usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para compartilhar um desabafo sobre amamentação de Kyara, sua primeira filha com o diretor e ator Thiago Luciano. Em uma publicação, ela falou sobre os desafios do início do processo.

"Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba", iniciou ela.

"O amamentar nem sempre vem com leveza, as vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", complementou.

