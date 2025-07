Lucy Ramos comemora mesversário da filha com foto inédita em família

A atriz Lucy Ramos encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique em família para comemorar o terceiro mês da filha

Lucy Ramos usou as redes sociais para dividir um registro encantador. Nesta quarta-feira, 2, sua filha completou três meses de vida e ela dividiu uma foto em família para comemorar a data especial.

Na foto postada no feed do Instagram, a atriz e o marido, Thiago Luciano, aparecem segurando a herdeira, Kyara, que está usando um macacão vermelho e uma presilha de laço no cabelo. Lucy beija a testa da menina e recebe um beijo do amado.

Na legenda, a mamãe de primeira viagem falou sobre a evolução da bebê. "Passamos do terceiro mês. A bebezinha que segurávamos com tanto cuidado agora está mais firme, com o olhar curioso, reagindo aos sons, sorrindo. Cada fase tem sua beleza, desafios e ficamos aqui só admirando e agradecendo por tudo estar indo bem. Que venha a próxima fase, com mais descobertas e ainda mais amor!", escreveu a artista.

A publicação encantou os internautas, que encheram o post de elogios. "Que amor", disse uma seguidora. "Linda família, que Deus abençoe sempre", escreveu outra. "Que foto mais linda. Parabéns Kiki. Deus abençoe, princesinha", falou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucy Ramos (@lucyramos_)

Lucy Ramos se derrete em vídeo fofo da filha

Lucy Ramos encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar novas imagens de sua filha, Kyara, de dois meses. A menina é fruto de seu casamento com o diretor Thiago Luciano.

No vídeo postado no feed de seu perfil oficial, a atriz dividiu momentos em que aparece com a bebê no colo, brincando e até deixando ela dormir no peito, e falou sobre ser a "mãe do mau costume", já que faz tudo o que é considerado "errado".

"Se mimar for crime… tô vivendo fora da lei. E nem tenho intenção de parar", afirmou Lucy na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio. Confira a publicação!

Leia também:Lucy Ramos encanta ao mostrar a filha sorrindo: 'Derrete qualquer coração'