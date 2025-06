Lucy Ramos celebra mesversario da filha, Kyara: 'Que a gente siga juntinhas'

Filha da atriz Lucy Ramos e do diretor Thiago Luciano, a pequena Kyara, está completando dois meses de vida nesta terça-feira, 2

Filha da atriz Lucy Ramos e do diretor Thiago Luciano, a pequena Kyara, está completando dois meses de vida nesta terça-feira, 2. E a mamãe coruja fez questão de celebrar a data com um post especial nas redes sociais.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo com a pequena no colo. "2 meses de puro amor, olhinhos curiosos e um gosto refinado: ela acalma dançando valsa no colo da mamãe. Parabéns, minha parceirinha de dança. Que a gente siga juntinhas, passo a passo, embalando uma a vida da outra", escreveu Lucy na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Kyara, misturinha linda de papai e mamãe", disse um. "Viva a Kyky! Viva vocês", comentou outro. "Meu Deus ,que linda ...Ela está concentrada", comentou uma terceira pessoa.

Mudanças no corpo na maternidade

Recentemente, Lucy Ramos desabafou sobre as mudanças no corpo com a chegada da maternidade. Em um vídeo, ela apareceu mostrando as posturas ao segurar a filha, e fez uma comparação entre a postura real e a ideal."Nosso corpo na maternidade é camaleônico, né? Está sempre se adaptando… Minha barriga agora segue compensando o peso de carregar um bebê o tempo todo. E a postura? Foi com Deus", escreveu a artista na legenda da publicação.

Amamentação

Em outro momento, ela compartilhou um desabafo sobre amamentação de Kyara. "Lindezas, confesso que nada me preparou totalmente para esse começo da amamentação. Está sendo um momento lindo e de conexão com a nossa pequena, mas também muito desafiador. É dor no peito, bico rachado, cansaço, dúvidas, madrugadas em claro… é resistência por amor. Um corpo que se doa por inteiro e que em alguns dias desaba", iniciou ela.

"O amamentar nem sempre vem com leveza, as vezes ele vem com lágrimas e aquela vontade de desistir. Mas a gente segue aprendendo juntas, se adaptando, fazendo companhia uma a outra e construindo gota a gota essa relação que é só nossa", complementou.

