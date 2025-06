Lucilene Caetano mostra o batizado de sua filha caçula: 'Dia mais que especial'

A apresentadora Lucilene Caetano postou um vídeo mostrando detalhes do batizado de Isabella Maria, sua filha com Felipe Sertanejo

Lucilene Caetano usou as redes sociais neste sábado, 7, para compartilhar o vídeo do batizado de sua filha caçula, Isabella Maria, que aconteceu no dia 31 de maio. A menina, que nasceu em abril deste ano, é fruto de seu casamento com Felipe Sertanejo.

"Dia do Batismo de Isabella Maria, a Bellinha! Esse foi um dia mais que especial… além de ser o dia do meu aniversário e o Dia da Visitação da Bem-aventurada Virgem Maria, segundo nosso Calendário Litúrgico de 2025 da Santa Igreja Católica, ela recebeu um dos Sacramentos mais importantes deixado por nosso Senhor Jesus Cristo", disse a apresentadora.

Em seguida, Lucilene falou sobre a importância do batismo. "Em nossa Santa Igreja Católica, o Batismo é o primeiro dos sete sacramentos, um rito que marca a entrada na vida cristã. Ele simboliza a purificação dos pecados, a morte e ressurreição com Cristo, e o novo nascimento em fé. Através do Batismo, a pessoa se torna membro da Igreja, recebe a graça de Deus e é chamada a viver a vida cristã católica", acrescentou.

Por fim, a famosa relembrou os problemas de saúde que enfrentou durante a gestação. "Minha menina… quantas guerras já enfrentamos juntas contra nossa própria vida contigo ainda em meu ventre… que a benção do Espírito Santo a livre de todo mal e a guie sempre para o caminho rumo ao céu!", finalizou ela, que também é mãe de Theo, Davi e Zion.

Lucilene Caetano mostra encontro dos filhos mais velhos com a irmã

Lucilene Caetano encantou os seguidores das redes sociais ao dividir um momento muito bonito em família. A esposa de Felipe Sertanejo compartilhou um vídeo mostrando os filhos mais velhos, Theo, Davi e Zion, conhecendo a irmã mais nova, Isabella.

"Nem nos nossos melhores sonhos imaginávamos viver esse amor lindo que aprendemos todos os dias com os nossos filhos! Esse foi um momento que ficará pra sempre marcado em nossa memória! (...)", disse ela em um trecho da legenda. Veja a publicação!

