Lucas Rangel revela opções de nomes para seu primeiro filho com Lucas Bley

Antes do chá revelação, Lucas Rangel e Lucas Bley contaram como o primeiro filho do casal se chamará caso seja menino ou menina; confira!

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley já escolheram os possíveis nomes para o primeiro filho do casal. Na última terça-feira, 24, os famosos publicaram um vídeo revelando como o bebê se chamará caso seja menino ou menina.

No registro, os dois aparecem ao lado de balões em cores azul e rosa, com alguns nomes escritos. Ao longo da brincadeira, que antecede o chá revelação, os papais foram estourando os balões, deixando somente dois: Mia e Henry.

" E o nome do nosso bebê é… Você é time menino ou menina? Finalmente chegou a semana do chá revelação! ", escreveu Lucas Rangel na legenda da publicação. O casal anunciou a vinda do primeiro herdeiro em maio deste ano.

Recentemente, Lucas Rangel e Lucas Bley celebraram os 6 meses de gravidez da mulher que está gerando o bebê nos Estados Unidos. " Contando cada segundo para ter você nos nossos braços, meu amor! Saiba que os papais aqui pensam em você o tempo todo, e estamos preparando tudo para a sua chegada! Para os titios e titias de plantão, trouxemos novas fotinhas do ultrassom deste mês. Olha essa mãozinha… dá vontade de morder né?! Obrigado, Deus. Somos muito abençoados!", escreveram na legenda.

As reações dos familiares de Lucas Rangel e Lucas Bley com a gravidez

Além de divulgarem um vídeo com a trajetória dos últimos meses em busca da paternidade, Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam as reações dos familiares ao receberem a notícia.

Para anunciar que a família vai crescer, os influenciadores prepararam uma surpresa para cada parente, criando caixinhas personalizadas com um body e outros itens para revelar a chegada do bebê; confira mais detalhes!

