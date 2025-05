Lucas Rangel e Lucas Bley compartilham reações dos familiares: ‘Queria guardar cada reação’

O casal de influencers Lucas Rangel e Lucas Bley anunciam que serão pais e registram as reações da família ao receber a notícia; confira!

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley anunciaram, na última segunda-feira, 12, que estão à espera do primeiro filho. Além de divulgarem um vídeo com a trajetória dos últimos meses em busca da paternidade, o casal compartilhou, nesta terça-feira, 13, as reações dos familiares ao receberem a notícia.

Para anunciar que a família vai crescer, os influenciadores prepararam uma surpresa para cada parente, criando caixinhas personalizadas com um body e outros itens para revelar a chegada do bebê.

Bley comentou no vídeo: “Família Bley Rangel é chorona mesmo”. “Contando para nossos familiares que vamos ser PAPAIS. Queria guardar cada reação num potinho!” , escreveu também Rangel na publicação.

Fãs e amigos do casal também se emocionaram e deixaram muitos comentários no post. Uma das criadoras de conteúdo, muito próxima do casal, Zoo, escreveu: “Me avisem até quando vou ter que separar os lencinhos, pq não tô dando conta de limpar as lágrimas na roupa”. Outra amiga deles, Flávia Charallo, comentou: “Eu não tô aguentandoooo, gente, sério”.

Os fãs também ficaram muito felizes e comentaram: “Mistura de alegria com muita emoção! Só vocês mesmos para fazerem isso com a gente! Amo tanto vcs 3!”. “Uma surpresa maravilhosa”, falaram outros internautas.

Confira a reação da família Bley Rangel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUCAS RANGEL (@lucasranngel)

Rangel celebra a paternidade

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley surpreenderam os seguidores na última segunda-feira, 12, ao anunciarem que serão pais pela primeira vez. O casal revelou a novidade com um ensaio fotográfico ao ar livre, segurando imagens do ultrassom do bebê.

Nesta terça-feira, 13, Rangel usou as redes sociais para conversar um pouco com o público a respeito da notícia. Em uma sequência de vídeos, o influencer contou que está bastante feliz por finalmente poder compartilhar a chegada do herdeiro.

Ele ainda explicou que o casal optou por não abordar publicamente o processo da gestação no início. "Agora posso sorrir para o mundo, graças a Deus, porque a gente pode contar. Não estava aguentando mais, juro. Tive que guardar essa informação por um ano e meio, e agora posso gritar: eu vou ser pai!", celebrou ele; confira mais detalhes!

Leia também: Lucas Bley reage ao nascimento do filho de Viih Tube após casamento com Lucas Rangel