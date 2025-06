Lucas Rangel e Lucas Bley celebram 6 meses da gestação e mostram barriga que gera o bebê

Lucas Rangel e Lucas Bley usaram as redes sociais neste domingo, 8, para compartilhar novos registros da gestação do primeiro filho

Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley usaram as redes sociais neste domingo, 8, para compartilhar novos registros da gestação do primeiro filho e celebraram os seis meses de gravidez da mulher que está gerando o bebê.

Na publicação, os futuros papais aparecem segurando imagens do ultrassom do bebê e revelaram também que participaram de um curso para aprender a cuidar do pequeno. Eles mostraram ainda como está a barriga da mulher que está gerando o filho do casal.

"Feliz seis meses de gestação! Contando cada segundo para ter você nos nossos braços, meu amor! Saiba que os papais aqui pensam em você o tempo todo, e estamos preparando tudo para a sua chegada! Para os titios e titias de plantão, trouxemos novas fotinhas do ultrassom deste mês. Olha essa mãozinha… dá vontade de morder né?! Obrigado, Deus. Somos muito abençoados!", escreveram na legenda da publicação.

Lucas Rangel e Lucas Bley comemoram 6 meses da gestação - Foto: Reprodução/Instagram

Sem confirmação por parte do casal, a gestação pode ter ocorrido por meio da técnica de útero de substituição, conhecida como barriga de aluguel. Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explicou mais sobre o assunto.

"É a solução para pessoas que não podem engravidar por motivos médicos ou biológicos, trata-se de mulher que engravida e dá à luz a um bebê para outra pessoa ou casal e, posteriormente, a mesma não terá nenhum vínculo legal com esta criança".

Como foi o anúncio da gravidez?

A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre. "De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

"AGORA SEREMOS 3! O que parecia tão distante, hoje já completa 5 meses de gestação. Deus cuidou de tudo nos mínimos detalhes e permitiu que acontecesse quando estívessemos fortes e preparados. Filho ou Filha, estamos contando os segundos pra te conhecer. Teus papais já te amam muito!", completou Lucas Rangel.

