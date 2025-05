Lucas Rangel e o marido compartilham trajetória rumo à paternidade: ‘Maior sonho’

À espera do primeiro filho, Lucas Rangel e Lucas Bley compartilham vídeos gravados desde o ano passado para registrar momentos especiais

Nesta segunda-feira, 12, Lucas Bley e Lucas Rangel aanunciaram que serão pais pela primeira vez. Os influenciadores digitais compartilharam em suas redes sociais um compilado de vídeos gravados ao longo dos últimos meses para registrar cada etapa dessa jornada.

"Nossa jornada até aqui. O início do nosso maior sonho" , escreveu Bley na legenda do vídeo.

Em novembro do ano passado, após o casamento dos influencers, Lucas Bley gravou um vídeo emocionado, falando com o filho. “Oi filho! Oi filha! Papai acabou de casar. É o começo da nossa família hoje e eu já te amo muito”, disse.

No mês seguinte, durante uma viagem às Maldivas, o casal gravou um vídeo juntos. Bley iniciou: “Oi futuros filhos ou filhas, não sei”. Logo em seguida, Rangel, visivelmente feliz, completou: “Estamos em Maldivas, onde a gente vai trazer você no futuro. A gente se ama muito e a gente vai amar muito vocês”.

O casal não conseguiu esconder a emoção ao receber a notícia tão esperada. "Hoje é dia 3 de fevereiro, às 23:31, a gente acabou de saber a notícia. Deu positivo!" disse Bley, com uma mistura de surpresa e felicidade. Rangel, muito feliz, completou: "A gente tá surtando, a gente já gritou, já pulou".

Ao longo dos meses, os influencers seguiram registrando cada etapa da gestação, porém, sem mostrar aos seguidores. Em março, durante o ultrassom, foi possível ver o bebê e ouvir os batimentos cardíacos, e o médico comentou: "Está muito bom. Parabéns!". Em abril, outro exame revelou o avanço saudável da gestação. Já em maio, o casal emocionou os fãs ao divulgar publicamente a espera pelo primeiro filho.

Confira o vídeo da trajetória do casal:

À espera do primeiro filho

Lucas Rangel e o marido, Lucas Bley, surpreenderam os seguidores nesta segunda-feira, 12, ao revelarem que serão pais pela primeira vez. A novidade foi compartilhada pelo casal através das redes sociais com ensaio fotográfico ao ar livre.

Nos registros, os novos papais aparecem segurando imagens do ultrassom do bebê. Na legenda, Rangel contou que o processo para a vinda do herdeiro se iniciou ainda em 2024, fora do Brasil.

"De tudo que já compartilhamos todos esses anos com vocês, essa é a notícia mais maravilhosa que agora podemos contar: ESTAMOS ESPERANDO UM BEBÊ. Desde o ano passado, em Janeiro de 2024, iniciamos o processo mais lindo de nossas vidas. Foram idas e vindas em viagens, consultas e visitas com o coração explodindo de alegria, muita ansiedade envolvida e a expectativa de uma nova fase que se inicia", iniciou o famoso.

