Lucas Rangel celebra a paternidade: 'Agora posso sorrir para o mundo'

O influencer Lucas Rangel e o marido, Lucas Bley, serão pais pela primeira vez; casal escondeu processo da gestação por mais de um ano

Os influenciadores digitais Lucas Rangel e Lucas Bley surpreenderam os seguidores na última segunda-feira, 12, ao anunciarem que serão pais pela primeira vez. O casal revelou a novidade com um ensaio fotográfico ao ar livre, segurando imagens do ultrassom do bebê.

Nesta terça-feira, 13, Rangel usou as redes sociais para conversar um pouco com o público a respeito da notícia. Em uma sequência de vídeos, o influencer contou que está bastante feliz por finalmente poder compartilhar a chegada do herdeiro.

Ele ainda explicou que o casal optou por não abordar publicamente o processo da gestação no início. "Agora posso sorrir para o mundo, graças a Deus, porque a gente pode contar. Não estava aguentando mais, juro. Tive que guardar essa informação por um ano e meio, e agora posso gritar: eu vou ser pai! ", celebrou ele.

Na sequência, Lucas Rangel revelou que a informação só foi compartilhada com os familiares de ambos há pouquíssimo tempo. "Estamos tão felizes. Nossas famílias descobriram de um mês e meio para cá. Nós escondemos de todo mundo, só eu e o Bley sabíamos", disse, prometendo que, em breve, publicará um vídeo mostrando a reação de todos com a notícia.

Apesar de ainda não saber o gênero do bebê, o marido de Lucas Bley contou que o 'time menino' está liderando nos palpites. "Nas nossas famílias, o time do ‘menino’ está ganhando. A galera está com fé em um menino. Não sei se enxergam a gente mais como pais de menino, mas o time da ‘menina’ está ó [perdendo]. Acho injusto", brincou Rangel, por fim.

Lucas Rangel mostra ultrassom do filho - Reprodução/Instagram

A trajetória rumo à paternidade de Lucas Rangel e Lucas Bley

Ainda na segunda-feira, 12, Lucas Bley e Lucas Rangel compartilharam um compilado de vídeos gravados ao longo dos últimos meses para registrar cada etapa da jornada rumo à paternidade.

Em novembro do ano passado, após o casamento dos influencers, Bley gravou um vídeo emocionado, falando com o filho. "Oi filho! Oi filha! Papai acabou de casar. É o começo da nossa família hoje e eu já te amo muito", disse ele.

No mês seguinte, durante uma viagem às Maldivas, o casal gravou um vídeo juntos. Lucas Bley iniciou: "Oi futuros filhos ou filhas, não sei”. Logo em seguida, Rangel, visivelmente feliz, completou: “Estamos em Maldivas, onde a gente vai trazer você no futuro. A gente se ama muito e a gente vai amar muito vocês"; confira mais detalhes!

