Luan Santana revela apelido fofo da filha com Jade Magalhães. Saiba qual é!

O cantor Luan Santana usou as redes sociais na tarde deste sábado, 24, para compartilhar um novo registro de sua filha, Serena, de cinco meses, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães. Na publicação, ele ainda revelou o apelido carinhoso que usa para chamar a pequena: Sese.

Mesmo sem revelar o rostinho da filha, o cantor compartilhou um vídeo em que aparece passeando com ela no colo. Na gravação, a bebê interage com uma parede repleta de prêmios conquistados por Luan. "Sese conhecendo a LS Music", escreveu o cantor.

Recentemente, o cantor mostrou a pequena usando um look especial. Na foto, o cantor mostra parte do corpo da herdeira, que vesta uma blusa branca com um bordado dourado de coroa e uma calça verde. E ele adicionou na legenda: “Já entrou pro time.”

Vale lembrar que o casal ainda não revelou o rosto da bebê para o público. Nas últimas semanas, a mamãe de primeira viagem postou uma foto deixando escapar um pouco da bochechinha da menina.

Luan Santana apresenta estúdio para filha — Foto: Reprodução/Instagram

Linha do tempo do relacionamento de Luan Santana e Jade Magalhães

Jade e Luan se conheceram em 2008, durante um show do cantor em Alto Taquari, no Mato Grosso, onde ela foi criada. Na época, a designer de moda chegou a subir no palco para cantar com o sertanejo, mas o namoro só começou alguns meses depois.

O casal manteve o relacionamento longe dos holofotes até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. Porém, em outubro de 2020 eles anunciaram o fim do relacionamento com uma carta aberta nas redes sociais.

Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, anunciaram a gravidez da primeira filha, que nasceu no final de dezembro. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

