Luan Santana posta clique encantador com a filha, Serena: 'Que amor'

O cantor Luan Santana encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto inédita com Serena, sua filha com Jade Magalhães

Luan Santana explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde deste sábado, 4, ao compartilhar um clique encantador com sua filha, Serena, de quatro meses.

Na imagem postada no feed, o cantor aparece com a herdeira, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães, no colo. "4 meses de Serena", escreveu o artista na legenda da publicação.

O post encantou os seguidores. "A mãozinha dela sendo igual a do papai dela", observou uma seguidora. "A foto mais linda do mundo", afirmou outra. "Que amor", se derreteu uma fã. "De todas as suas versões, essa é a que eu estou mais amando... papai da Serena", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Luan Santana se declara no aniversário de Jade Magalhães

No dia 30 de abril, Jade Magalhães completou 32 anos de vida. E como era de se esperar, ela ganhou uma homenagem emocionante do marido Luan Santana. Em suas redes sociais, o cantor compartilhou algumas fotos especiais ao lado da amada e também revelou que eles optaram por uma comemoração diferente, apenas com a presença da filha Serena.

"Hoje não tem balão aqui em casa. Na verdade, está só nós três. Sem música alta, sem convidados, zero bebida e zero barulho. Só nós três. E Deus. E como Ele tem se feito presente aqui em casa né, meu amor? Bençãos infinitas. Não estamos viajando. Trocamos os raios de sol por uma luzinha vermelha no canto do quarto. O barulho das ondas vem de uma caixinha de som no canto do berço e o cheiro da maresia perde feio para o perfume desse pescocinho. Não existe melhor aniversário que esse. Que Deus te conceda muitos anos de vida para vivermos as alegrias de uma vida que está começando agora. Eu e a Serena te amamos. Feliz Aniversário, pretuxa", escreveu ele. Confira a publicação!

Leia também: