Luan Santana mostra filha com roupa especial e se derrete: 'Já entrou pro time'

O cantor Luan Santana usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 8, para compartilhar uma novo registro da filha, Serena, de quatro meses

O cantor Luan Santana usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 8, para compartilhar uma novo registro da filha, Serena, de quatro meses. Na foto, a pequena, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães, apareceu usando um look especial.

Na foto, o cantor mostra parte do corpo da herdeira, que vestauma blusa branca com um bordado dourado de coroa e uma calça verde. E ele adicionou na legenda: “Já entrou pro time.” Vale lembrar que o casal ainda não revelou o rosto da bebê para o público. Nas últimas semanas, a mamãe de primeira viagem postou uma foto deixando escapar um pouco da bochechinha da menina.

Luan Santana posta foto da filha - Foto: Reprodução/Instagram

O que significa a coroa?

Vale lembrar que a coroa é uma peça central do figurino do cantor em seus shows. Em 2023, ele compartilhou um vídeo nas redes sociais explicando que o acessório faz parte do projeto 'Luan City'. "Desde a antiguidade, a coroa simboliza um distintivo de poder e força. Ela carrega uma série de atributos e a importante missão de representar seu povo. A coroa representa o coração de Luan City", disse.

Como Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram?

Jade e Luan se conheceram em 2008 durante um show do cantor em Alto Taquari, Mato Grosso, cidade em que Jade foi criada. Na ocasião, a designer de moda subiu no palco para cantar com o sertanejo, mas o namoro só começou mesmo alguns meses depois.

O casal conseguiu manter o relacionamento longe dos holofotes até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. Porém, em outubro de 2020 eles anunciaram o fim do relacionamento com uma carta aberta nas redes sociais.

Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, anunciaram a gravidez da primeira filha, que nasceu no final de dezembro. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

Leia também: Esposa de Luan Santana celebra os 3 meses da filha. Veja o tema