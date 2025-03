Alerta fofura! O cantor Luan Santana compartilhou fotos de como está curtindo o Carnaval e encantou ao posar na companhia da filha, Serena

Nesta terça-feira, 4, Luan Santana agitou as redes sociais ao compartilhar novos registros em seu perfil oficial. Curtindo o Carnaval em sua mansão em Alphaville, São Paulo, o cantor exibiu uma foto encantadora com a filha , Serena, de dois meses, fruto da relação com Jade Magalhães.

Nas fotos compartilhadas, Luan surgiu sem camisa, aproveitando o dia ensolarado, enquanto exibia sua coleção de carros de luxo. Já na segunda imagem, a pequena Serena apareceu aconchegada no carrinho.

"A segunda fotografia é a doninha do meu coração", declarou o papai coruja na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Coisa mais linda", escreveu uma seguidora. "Ele segurando o carrinho e olhando para ela todo papai babão, vou morrer de amor", admirou outra. "Eu sou completamente apaixonada em vocês dois", disse mais uma.

A pequena nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em uma maternidade em São Paulo. Discretos, o casal optou por não mostrar o rostinho da herdeira até o momento.

Veja a sequência de fotos:

Luan Santana encanta ao resgatar foto antiga com Jade Magalhães

O cantor Luan Santana encantou os fãs ao resgatar uma foto rara ao lado da esposa, Jade Magalhães. Por meio das redes sociais, o artista entrou na trend 'Violão', com um trecho de sua canção de mesmo nome.

No vídeo publicado em seu perfil, Luan escolheu uma imagem atual com Jade, seguida de um clique registrado ainda no início do namoro. "Quando nossa filha aprender violão com as minhas músicas", escreveu o famoso na legenda.

A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que não esconderam a grande admiração que sentem pelo casal. "Sempre foi ela", declarou uma seguidora. "Ele criou a trend, e ele mesmo zerou a trend", disse outra. "Luan e Jade, vocês foram feitos um para o outro", falou uma terceira.

Vale lembrar que Luan Santana e Jade Magalhães iniciaram o romance em 2008. Entre indas e vindas, o casal reatou definitivamente no início de 2024 e, em julho do mesmo ano, anunciaram publicamente a gravidez da primeira filha, Serena. Veja a foto do casal!

