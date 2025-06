Luan Santana confessa mudança após nascimento da filha: 'Bastante'

O cantor Luan Santana contou detalhes do que mudou em sua rotina após o nascimento de sua filha com a influenciadora digital Jade Magalhães

O cantor Luan Santana contou detalhes do que mudou em sua rotina após o nascimento de Serena, de cinco meses, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães. Em entrevista ao portal LeoDias, ele contou como o seu dia a dia mudou desde que a pequena veio ao mundo.

"Muda bastante, a rotina é totalmente voltada para ela nos últimos meses. Tudo. Tudo gira em torno dela. Mas acho que agora a gente tá conseguindo entender mais essa nova rotina, sabe? Tá sendo mais gostoso, né?", ele analisou.

Em seguida, elogiou a esposa: "E a Jade ela se entrega bastante, cara. Ela quer realmente fazer tudo, ela quer participar, ela é daquele tipo mãezona e o que eu puder estar junto ali, estou! A gente fica meio assim, né? Querendo ajudar, tal. Mas eu tô aproveitando e é um momento muito novo e muito especial pra gente".

Quando Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram?

Jade e Luan se conheceram em 2008, durante um show do cantor em Alto Taquari, no Mato Grosso, onde ela foi criada. Na época, a designer de moda chegou a subir no palco para cantar com o sertanejo, mas os dois só começaram a namorar alguns meses depois.

O casal manteve o relacionamento longe dos holofotes até 2012, quando foram fotografados juntos pela primeira vez. Em setembro de 2019, Luan Santana surpreendeu a amada com um pedido de casamento durante um passeio de balão. No entanto, em outubro de 2020 eles anunciaram o fim do relacionamento com uma carta aberta nas redes sociais.

Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, revelaram a gravidez da primeira filha, que nasceu no final de dezembro. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

