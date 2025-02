Luan Santana explode o fofurômetro com nova foto de sua filha, Serena

O cantor Luan Santana encantou seus seguidores ao compartilhar momentos especiais com sua filha, Serena, nas redes sociais; confira!

Papai coruja! Na tarde desta terça-feira, 18, o cantor Luan Santana compartilhou uma nova foto ao lado de sua esposa e influenciadora, Jade Magalhães, e sua filha recém-nascida, Serena. Sentado em uma varanda, Luan segurou a pequena no colo, olhando-a com um olhar afetuoso e cheio de amor.

Na legenda da publicação, o cantor escreveu: “…por tudo que é mais sagrado”, demonstrando o quanto sua família é importante para ele. Os fãs ficaram em êxtase, deixando muitos comentários. “A foto da Serena foi tudo!”, escreveu uma internauta. Outra seguidora comentou: “Eu sou tão sortuda por ver você com uma família maravilhosa”.

O cantor Luan Santana com sua filha, Serena, no colo. Que fofura! - Foto: Reprodução/Instagram

A filha de Luan Santana e Jade Magalhães nasceu no dia 28 de dezembro de 2024, em um hospital em São Paulo. A bebê veio ao mundo após os dois reatarem o namoro em 2023 e oficializaram o relacionamento em 2024.

Truques da maternidade

Jade Magalhães, esposa de Luan Santana, encantou seus seguidores ao compartilhar um momento especial com sua filha, Serena, de apenas um mês, na última sexta-feira, 14. Nos stories, a influenciadora digital mostrou um truque que utiliza para acalmar e fazer a bebê dormir.

Em cima de uma bola de pilates, Jade, de costas e com a filha no colo, fazia movimentos de "pulinhos" para tranquilizar Serena. Ela explicou que esse método ajuda a acalmar a pequena.

A influenciadora também compartilhou a dica com outras mamães, sugerindo que experimentassem o truque para ver o resultado. "Bebê + bola de pilates. Testem", escreveu, compartilhando um momento da sua rotina com a filha.

Na última semana, Jade Magalhães chamou atenção ao mostrar as malas de viagem de Serena. Com seu estilo sofisticado, a esposa de Luan Santana optou por acessórios personalizados com o nome da filha, todos em uma paleta de cores elegantes.

