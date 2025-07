Luan Santana celebra 7 meses da filha com Jade Magalhães; veja as fotos

A filha de Luan Santana e Jade Magalhães, a pequena Serena, completou sete meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar a data

A filha do cantor Luan Santana e da influenciadora digital Jade Magalhães, a pequena Serena, completou sete meses e ganhou mais uma festinha temática para celebrar a data. Nesta segunda-feira, 28, os papais corujas comemoraram o mesversário da garotinha em casa.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que a comemoração teve um bolo personalizado decorado com tons de rosa claro, verde e amarelo. No topo, escreveram 'Serena 7 meses'. Docinhos decorados complementaram a decoração. Sem revelar o rosto da menina, os papais posaram com a pequena.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades. "O cabelinho crescendo. Daqui uns dias tá de penteado!", observou uma. "Que papai do céu continue abençoando a vida dessa princesa", desejou outra. "É tão maravilhoso ver a família linda que vocês formaram, traz uma paz para o coração, vocês merecem demais!", comentou uma terceira pessoa.

Quando Luan Santana pretende mostrar o rosto da filha pela primeira vez?

Em entrevista ao portal LeoDias, Luan Santana e a esposa falaram um pouco sobre a bebê e contaram que estão ansiosos para compartilhar diversos registros do desenvolvimento de Serena. O casal ainda revelou quando pretende mostrar o rosto da herdeira aos fãs.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou Luan Santana. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade Magalhães.

Em seguida, o artista comentou sobre a semelhança da bebê com ele. "Ela tá com os mesmos trejeitos que eu, cara… Eu durmo de perninha cruzada, fazendo um 4. Ela faz igual. Isso é loucura. É Deus. É Deus, né? É Deus, cara, é Deus. E todo mundo tá falando que parece mais comigo também", concluiu Luan Santana.

