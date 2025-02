Lorena Maria relata uso de fraldas após nascimento do primogênito com MC Daniel

Mamãe de primeira viagem, Lorena Maria compartilhou com os seguidores que tem usado fraldas no pós-parto: "Parece que os órgãos estão soltos"

Nesta quarta-feira, 18, Lorena Maria retornou às redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu pós-parto. A influenciadora, que deu à luz Rás, seu primeiro filho com MC Daniel, na madrugada de terça-feira, 18, contou que tem feito o uso de fralda após a cesariana do pequeno e ressaltou que isso é comum entre as mamães.

"Vocês acharam que eu não estava usando fralda? Eu estou de fralda, musas! A musa está de fralda, como todas, e está tudo bem. Também botei um absorvente congelado aqui (na barriga) por causa do inchaço que dá no corte da cicatriz", relatou.

Na sequência, Lorena confessou como está se sentindo nesse período. "Parece que os órgãos estão todos soltos. O tapping (bandagem elástica) e essa calcinha são bem top, mas a musa está aqui, de fraldinha", brincou a mamãe de primeira viagem.

Críticas

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Recentemente, a digital influencer deu à luz a Rás, seu primeiro filho com Mc Daniel.

Após sair da maternidade com o pequeno nos braços, a famosa foi alvo de críticas devido à sua aparência e fez questão de rebater os comentários.

"A felicidade que Deus nos deu está acima de qualquer pessoa podre, perdida e julgadora. Meu filho é lindo, meu homem é maravilhoso, minha família me ama, eu me amo. Me amo inchada, bagunçada, arrumada, pós parida. Me amo em todos os momentos. Sou linda, visto o que eu gosto, sou o que eu quero ser, me sinto livre, ninguém me prende, nenhuma palavra maldita chega até a mim, nenhuma dessas mulheres sem autoestima conseguem atravessar a minha", começou ela.

Em seguida, Lorena agradeceu pelo carinho dos fãs. "Estou me sentindo uma super heroína. Minha história de vida, mesmo que nunca contada para vocês, é de uma superação impressionante. Tenho tudo. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Coração cheio de tudo de bom e família segundo o coração de Deus. Obrigada a todos que nos amam, amamos vocês", finalizou.

