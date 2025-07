Lexa toma atitude em relação aos itens personalizados com o nome da filha

Após perder a filha alguns dias após o parto, Lexa toma atitude meses depois e revela o que fará com as coisas personalizadas com o nome de Sofia

A cantora Lexa compartilhou provisoriamente em sua rede social um story falando sobre o que fará com as roupas personalizadas da filha Sofia, que faleceu dias após o parto em fevreiro deste ano. Nesta quarta-feira, 16, a artista deu o aviso para seus seguidores sobre sua decisão.

A famosa escreveu que, os itens com o nome gravado da bebê serão doados para outras meninas que nasçam e tenham o mesmo nome. Lexa disse que não achou alguém próximo para doar as coisas e que por isso estava esperando mensagem de alguém que poderia realmente usar o que seria de sua herdeira.

"Eu vou postar e apagar assim que eu achar. Falei com pessoas próximas, mas não achei nenhuma bebê Sofia. Tenho muitas coisas personalizadas com o nome da Sofia e gostaria de dar com todo amor do mundo para outra bebê que esteja para nascer, porque a maioria das coisas é RN", explicou.

"São roupinhas de excelente qualidade, alguns produtos, trocador portátil. Por favor, me envie direct. Eu doarei só as personalizadas, mas doarei com o coração chei de alegria", compartilhou o que decidiu fazer.

Ainda nas últimas semanas, Lexa fez uma viagem com a jornalista Tati Machado para a Amazônia. É bom lembrar que as duas enfrentam o luto de terem pedido um bebê. Sofia nasceu no dia dois de fevereiro. A menina veio ao mundo antes do esperado, porque Lexa foi diagnosticada com síndrome de HELLP.

Lexa revela decisão que tomou após a perda da filha

No início de junho, Lexa decidiu detalhar o processo de luto após a perda da primeira filha fruto do seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Em entrevista ao MaterniDelas, ela contou que decidiu colocar um DIU para "descansar" o seu corpo após a gravidez da bebê, que morreu três dias após o parto prematuro.

“Eu preciso respirar, meu corpo… Quero viajar, distrair minha cabeça. Preciso de um ano respirando”, disse ao lado da Dra. Camila Martin, ginecologista e obstetra que acompanhou a sua gestação.

Diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce, Lexa ficou internada na Unidade Semi-Intensiva em janeiro: “A Sofia nasceu bem, muito fofinha, a coisa mais linda do mundo. Eu lembro que tinha uma equipe, eu não ouvi choro, não ouvi nada. É muito difícil. Seu filho nascer e não ter choro, é muito triste”, desabafou.

“No primeiro dia, ela estava muito bem. Só que, infelizmente, pra gente ver como é lindo, ao mesmo tempo. A mãe e o filho é uma unidade. Porque depois de um tempo, ela começou a ter problema no fígado… ela começou a ter os problemas que eu estava tendo. Era uma ligação muito grande mesmo”, continuou. Veja!