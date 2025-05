Meses após viver a dor de perder a filha, a cantora Lexa dedicou mensagem carinhosa em apoio à Tati Machado após a perda do bebê

Após o anúncio da perda do bebê de Tati Machado, Lexa usou as redes sociais para se solidarizar com a apresentadora nesta terça-feira, 13. A cantora, que também passou por uma experiência dolorosa ao perder a filha, Sofia, três dias após um parto prematuro, se colocou à disposição para apoiá-la nesse momento delicado.

Em sua mensagem, a artista lamentou a dor de Tati, que estava grávida de oito meses do primeiro filho, Rael."Sinto muito! Sinto tanto! A ordem natural da vida não é essa... Força, fé e um abraço muito apertado. Estou aqui", declarou Lexa.

Veja a publicação:

Lexa presta apoio a Tati Machado após perda gestacional. Foto: Reprodução/Instagram

O que aconteceu?

A equipe de Tati Machado informou nesta terça-feira, 13, que a apresentadora perdeu o bebê aos 8 meses de gestação. De acordo com a nota divulgada, a comunicadora, que estava com 33 semanas de uma gravidez saudável, seguiu para o hospital após notar a ausência de movimentos do filho, Rael.

Após passar por exames, os médicos constataram a parada dos batimentos cardíacos do bebê. Tati, então, passou por um trabalho de parto "cercado de amor, coragem e profunda dor". A causa do óbito do bebê ainda está sendo investigada.

A equipe da apresentadora ainda informou que ela está estável, sob cuidados, e pediu para que a privacidade de toda a família seja respeitada neste momento delicado.

"No último dia 12 de maio, a apresentadora e jornalista Tati Machado, com 33 semanas de gestação, deu entrada na maternidade após perceber a ausência dos movimentos de seu bebê. Até então, a gravidez transcorria de forma saudável e já se encontrava na reta final. Infelizmente, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos do bebê, por causas que ainda estão sendo investigadas", iniciou a equipe.

"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor. Após o procedimento, ela se encontra estável e sob cuidados. Agradecemos imensamente o carinho e o respeito de todos. Pedimos que este momento tão delicado seja vivido com a privacidade que Tati, seu marido Bruno e toda a família precisam", finalizou a nota.

