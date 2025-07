Lembra dela? Ex-atriz mirim do ‘Gente Inocente’ apresenta a filha recém-nascida

Ex-atriz mirim que atuou no programa Gente Inocente, da Globo, Natalia Souto mostra as primeiras fotos da filha recém-nascida, Lara

Ex-atriz mirim, a cineasta Natália Soutto já é mamãe pela segunda vez! Há poucos dias, ela anunciou o nascimento de sua segunda filha, Lara, fruto do casamento com Daniel Roveda.

Nas redes sociais, ela mostrou as primeiras fotos do rosto da filha e falou sobre a alegria da chegada dela na família.

"Lara, nossa pequena tão sonhada e aguardada. Veio pra completar e encher de amor nossa família. Nosso pequeno milagre. Tivemos uma gestação difícil, cheia de restrições. O que nos fez acreditar ainda mais em Deus e entregar a vida dela à Ele. Os planos dele são muito maiores que os nossos. Com alguns riscos até o final da gravidez.. com muita oração ela chegou cheia de saúde dia 15/07/25 para trazer mais amor e união para a nossa família. Seja bem vinda meu amor, te amamos muito. Mamãe, Papai e Bruno", disse ela.

Além de Lara, ela também é mãe de Bruno, de 2 anos.

Lembra dela? Ex-atriz mirim de Lua de Cristal cresceu

O filme Lua de Cristal, protagonizado por Xuxa Meneghel, foi lançado há 35 anos e conquistou diversos fãs ao longo das últimas décadas. Que tal saber por onde anda a atriz que interpretou a Xuxa na infância? Conheça aqui:

Na história, a personagem Maria da Graça aparece na infância e foi interpretada por Adressa Koetz. Na época, ela se destacou pela semelhança física com a rainha dos baixinhos e tinha apenas 8 anos de idade na época das filmagens.

Ao longo do seu crescimento, Adressa atuou em outros projetos. Ela esteve nas novelas O Clone, Laços de Família, Andando nas Nuves e Malhação, da Globo, e também trabalhou como locutora no canal Woohoo.

Hoje em dia, a artista está com 42 anos e trabalha com audiovisual e atua no teatro. Além disso, ela também faz trabalho em projetos sociais e é escritora. Nas redes sociais, ela diz que é terapeuta sistêmica, celebrante e percussionista.