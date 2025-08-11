Leandra Leal exibe foto rara com o filho caçula e declara: 'Fico...'

A atriz Leandra Leal encantou o público ao compartilhar um registro inédito de seu filho caçula, Damião, nesta segunda-feira, 11. Veja!
A atriz Leandra Leal encantou o público ao compartilhar um registro inédito de seu filho caçula, Damião. Na manhã desta segunda-feira, 11, a artista contou que levou o menino, fruto de seu casamento com o cineasta Guilherme Burgo, para tomar vacina em um posto de saúde público.
Na imagem, a atriz aparece sorridente enquanto segura o filho no colo. Ao fundo, há uma porta azul com um desenho do personagem Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) no Brasil. Perto do desenho, a sala foi identificada com o escrito “Imunização”.
Ao compartilhar o registro, Leandra Leal celebrou: “Fico muito feliz quando vacino meu filho. Viva o SUS!”.
Na última quarta-feira, 6, o pequeno completou seu primeiro ano de vida. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou três fotos no feed do Instagram. Na primeira imagem, ela e o marido aparece caminhando com o herdeiro em um parque. No segundo registro, Leandra está com Damião no colo, e tocando em uma árvore. Já no terceiro clique, a atriz está amamentando o filho.
Na legenda da publicação, a mamãe coruja celebrou o aniversário de um ano do pequeno. "Tudo o que eu poderia escrever é pouco, o amor é infinito. Primeiro ano de Damião", escreveu a famosa na legenda da publicação.
Vale lembrar que Leandra Leal também é mãe de Julia Ela adotou a menina com seu ex-marido, Alê Youssef. Em julho deste ano, a menina completou 11 anos e comemorou a data especial ao lado dos pais.
Ainda no dia dos pais, ela se declarou a Guilherme Burgo. "Você é um pai incrível, um padrasto maravilhoso e um companheiro muito parceiro. Tudo o que poderia ser altamente estressante, fica extremamente divertido. Te amo".
Veja também: Leandra Leal retorna às novelas como vilã após 11 anos longe das telinhas
Ver essa foto no Instagram
|Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
|As 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
|Atriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
|Ana Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
|Famoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
|Médico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
|Caio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
|Veja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
|Brooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
|César Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo