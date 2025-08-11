Leandra Leal exibe foto rara com o filho caçula e declara: 'Fico...'

A atriz Leandra Leal encantou o público ao compartilhar um registro inédito de seu filho caçula, Damião, nesta segunda-feira, 11. Veja!

A atriz Leandra Leal encantou o público ao compartilhar um registro inédito de seu filho caçula, Damião. Na manhã desta segunda-feira, 11, a artista contou que levou o menino, fruto de seu casamento com o cineasta Guilherme Burgo, para tomar vacina em um posto de saúde público.

Na imagem, a atriz aparece sorridente enquanto segura o filho no colo. Ao fundo, há uma porta azul com um desenho do personagem Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) no Brasil. Perto do desenho, a sala foi identificada com o escrito “Imunização”.

Ao compartilhar o registro, Leandra Leal celebrou: “Fico muito feliz quando vacino meu filho. Viva o SUS!”.

Story de Leandra Leal no Instagram

O aniversário de Damião

Na última quarta-feira, 6, o pequeno completou seu primeiro ano de vida. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou três fotos no feed do Instagram. Na primeira imagem, ela e o marido aparece caminhando com o herdeiro em um parque. No segundo registro, Leandra está com Damião no colo, e tocando em uma árvore. Já no terceiro clique, a atriz está amamentando o filho.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja celebrou o aniversário de um ano do pequeno. "Tudo o que eu poderia escrever é pouco, o amor é infinito. Primeiro ano de Damião", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que Leandra Leal também é mãe de Julia Ela adotou a menina com seu ex-marido, Alê Youssef. Em julho deste ano, a menina completou 11 anos e comemorou a data especial ao lado dos pais.

Ainda no dia dos pais, ela se declarou a Guilherme Burgo. "Você é um pai incrível, um padrasto maravilhoso e um companheiro muito parceiro. Tudo o que poderia ser altamente estressante, fica extremamente divertido. Te amo".

Veja também: Leandra Leal retorna às novelas como vilã após 11 anos longe das telinhas