CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Leandra Leal exibe foto rara com o filho caçula e declara: 'Fico...'
Bebê / Família

Leandra Leal exibe foto rara com o filho caçula e declara: 'Fico...'

A atriz Leandra Leal encantou o público ao compartilhar um registro inédito de seu filho caçula, Damião, nesta segunda-feira, 11. Veja!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 11/08/2025, às 10h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Leandra Leal
Leandra Leal - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Leandra Leal  encantou o público ao compartilhar um registro inédito de seu filho caçula, Damião. Na manhã desta segunda-feira, 11, a artista contou que levou o menino, fruto de seu casamento com o cineasta Guilherme Burgo, para tomar vacina em um posto de saúde público.

Na imagem, a atriz aparece sorridente enquanto segura o filho no colo.  Ao fundo, há uma porta azul com um desenho do personagem Zé Gotinha, mascote das campanhas de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) no Brasil. Perto do desenho, a sala foi identificada com o escrito “Imunização”.

Ao compartilhar o registro, Leandra Leal celebrou:Fico muito feliz quando vacino meu filho. Viva o SUS!”.

Story de Leandra Leal no Instagram
Story de Leandra Leal no Instagram

O aniversário de Damião

Na última quarta-feira, 6, o pequeno completou seu primeiro ano de vida. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou três fotos no feed do Instagram. Na primeira imagem, ela e o marido aparece caminhando com o herdeiro em um parque. No segundo registro, Leandra está com Damião no colo, e tocando em uma árvore. Já no terceiro clique, a atriz está amamentando o filho. 

Na legenda da publicação, a mamãe coruja celebrou o aniversário de um ano do pequeno. "Tudo o que eu poderia escrever é pouco, o amor é infinito. Primeiro ano de Damião", escreveu a famosa na legenda da publicação. 

Vale lembrar que Leandra Leal também é mãe de Julia Ela adotou a menina com seu ex-marido, Alê Youssef. Em julho deste ano, a menina completou 11 anos e comemorou a data especial ao lado dos pais.

Ainda no dia dos pais, ela se declarou a Guilherme Burgo. "Você é um pai incrível, um padrasto maravilhoso e um companheiro muito parceiro. Tudo o que poderia ser altamente estressante, fica extremamente divertido. Te amo".

Veja também: Leandra Leal retorna às novelas como vilã após 11 anos longe das telinhas

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

leandra leal
Leandra Leal Leandra Leal  

Leia também

Bem-vinda!

Tom Cavalcante é pai de Maria Cavalcante - Foto: Reprodução / Instagram; @izacosta_1

Tom Cavalcante celebra o nascimento da neta: 'Linda história que começa'

Crescendo!

Carol Peixinho exibe barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

Com look 'inadequado', Carol Peixinho exibe barrigão de grávida na academia

Bem-vinda!

Filha de Tom Cavalcante dá à luz Antonella - Reprodução/Instagram/@izacosta_1

Filha de Tom Cavalcante dá à luz Antonella, sua primeira herdeira com Cristiano Deyvid

11 meses

Poliana Rocha e José Leonardo - Foto: Reprodução/Instagram/@danilocgouveia

Poliana Rocha encanta ao comemorar o mesversário do neto: 'Ilumina nossos dias'

Fofura

Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Reprodução/Instgaram

Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, rouba a cena ao surgir fazendo careta

maternidade

Tom Cavalcante e Maria Cavalcante - Foto: Reprodução/Instagram

Tom Cavalcante mostra a filha no hospital prestes a dar à luz: 'É chegado o grande momento'

Últimas notícias

Dança dos Famosos 2025 começou a fase de grupos neste domingo, 10Qual foi o melhor grupo da Dança dos Famosos? Vote e escolha!
Arlindo Cruz e Babi CruzAs 5 perguntas fundamentais que Arlindo Cruz fez para Babi Cruz antes do namoro
Camilla Luddington, estrela de Grey's Anatomy, é diagnosticada com doença autoimuneAtriz de Greys Anatomy revela doença autoimune e especialista comenta: 'Não tem cura'
Ana Maria Braga e FaustãoAna Maria Braga manda recado ao vivo para Faustão após novos transplantes
Patricia Abravanel no Show do MilhãoFamoso perde R$ 100 mil no Show do Milhão ao errar pergunta. Saiba a resposta certa
Ator Welder Rodrigues relatou em entrevista ao Fantástico susto com problema de saúdeMédico alerta para riscos de doença cardíaca de Welder Rodrigues: 'Morte súbita'
Caio BlatCaio Blat faz rara aparição com o filho de 22 anos durante jantar
Neymar Jr e o filho mais velho, Davi LuccaVeja o presente que Neymar Jr ganhou do filho mais velho no Dia dos Pais
Brooklyn Beckham e Nicola PeltzBrooklyn Beckham exibe as fotos de sua renovação dos votos de casamento
César Tralli é pai de Manuella TralliCésar Tralli relata conversa divertida com a filha durante visita dela à Globo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade