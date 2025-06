Laura Neiva surge em clique encantador ao lado da filha caçula

A atriz Laura Neiva, mulher do ator Chay Suede, encantou os seguidores ao compartilhar um clique inédito com sua filha caçula, Ana

Laura Neiva encheu as redes sociais de fofura nesta sexta-feira, 20, ao compartilhar um clique inédito com sua filha caçula, Ana, de sete meses, fruto de seu casamento com o ator Chay Suede.

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz chamou a atenção ao postar nos Stories uma foto em que aparece posando em frente ao espelho com a herdeira no colo. Além disso, a mamãe mostrou que estava cuidando da pele ao mostrar que estava com uma máscara facial.

Recentemente, Laura dividiu um pouco da sua maternidade ao compartilhar um registro que fizeram dela e da filha caçula dormindo juntas. Fazendo o descanso com Ana ao lado, a esposa de Chay Suede surgiu amamentando a menina no momento. A atriz mostrou como é forte a conexão entre elas e emocionou. "Duas gatinhas sonolentas", disse ela na legenda.

Além de Ana, Laura Neiva e Chay Suede também são pais de Maria, de cinco anos, e de José, de três.

Confira:

Laura Neiva posta clique com sua filha caçula - Foto: Instagram

Laura Neiva posta cliques com os filhos durante passeio na natureza

Recentemente, Laura Neiva encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos com os seus três filhos durante uma viagem em família. A famosa viajou com o marido, o ator Chay Suede, e os herdeiros, Maria, José e Ana, para o Amazonas, e posou segurando eles durante um passeio em meio à natureza.

"A 01, o 02 e a 03", escreveu a atriz na legenda do post. O post recebeu diversos elogios dos internautas. "Que Deus abençoe sempre essa família", disse uma seguidora. "Família mais linda", escreveu outra. "Laura é uma mãezona", comentou uma fã. "Os três lindos", afirmou mais uma. "Aproveitem bem o nosso paraíso chamado Amazônia", falou uma admiradora. Veja a publicação!

