Key Alves é criticada por causa da cor do quarto da filha. Saiba qual é

Cor do quarto da filha da ex-BBB Key Alves causa polêmica na internet e ela rebate as críticas para defender sua escolha

A ex-BBB e jogadora de vôlei Key Alves revelou detalhes de como será o quarto de sua primeira filha, Rosamaria, que nascerá em breve. Porém, os internautas criticaram a escolha dela para a cor do ambiente da bebê.

Nas redes sociais, Key mostrou as fotos do projeto de decoração do quarto, que terá o tema de fazenda. Ela escolheu as cores em tons de off-white e madeira para os móveis e decorações, além de um painel com uma pintura de um desenho de fazendinha.

A intenção da decoração é criar um ambiente tranquilo e sereno para o crescimento da filha de Key Alves, com paleta de tons neutros, materiais naturais e uma parede de destaque com o desenho de uma paisagem de fazenda.

No entanto, a ex-BBB disse que os seguidores achavam que o quarto seria na cor rosa, já que o nome da bebê é Rosamaria. Porém, ela negou e defendeu sua escolha. “Eu vi muita gente no meu direct falando assim: ‘Ai, o quarto da Rosa Maria tinha que ser rosa’. Sério, gente… só porque é Rosamaria o nome dela?. O quarto dela é da cor que eu quiser. É porque chama Rosa Maria que vai ser rosa. Eu amei a estética desse off-white com marrom. Eu acho lindo e tem tudo a ver com a decoração de fazenda dela. Porque a minha filha nasceu pra ser boiadeira“, disse ela.

Key Alves está perto de completar 7 meses de gestação. A bebê é fruto do namoro dela com o cantor Bruno Rosa.

Significado do nome da filha de Key Alves

Segundo a revista Crescer, o nome Rosa tem origem no latim rosa, que significa “flor”. Considerada uma das flores mais populares e simbólicas, a rosa está associada à beleza, ao amor e à delicadeza. Já Maria vem do hebraico, derivado de Miryam, e carrega um significado profundo, podendo ser interpretada como “senhora soberana” ou “aquela que ama”.

