Kelly Piquet posta fotos inéditas com Lily, sua filha com Max Verstappen

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet celebrou o primeiro mês de vida de Lily, sua primeira filha com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet reapareceu nas redes sociais neste domingo, 8, para celebrar o primeiro mês de vida de Lily, sua primeira filha com o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen. O nascimento da pequena foi anunciado no dia 2 de maio.

Nas imagens, Kelly aparece com a filha nos braços. Ela veste um vestido longo branco de mangas compridas. "Há pouco mais de um mês, meu coração experimentou pela segunda vez o amor mais incrível do mundo", ela iniciou na legenda.

E complementou: "Palavras não conseguem descrever o que é sentir um amor tão profundo. Tornar-me mãe novamente me lembrou da beleza, força e delicadeza que vivem dentro de nós. Obrigada, meu pequeno, por me escolher", escreveu a filha de Nelson Piquet.

Como foi o anúncio do nascimento da filha de Kelly Piquet?

Em uma publicação nas redes sociais, o piloto de Fórmula 1 publicou as primeiras fotos da bebê, chamada Lily, pouco após seu nascimento. Na legenda, Verstappen celebrou a chegada da herdeira: "Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca - és o nosso maior presente. Nós te amamos muito", escreveu ele.

O relacionamento de Kelly Piquet e Max Verstappen

Vale lembrar que Max e Kelly estão juntos há cerca de quatro anos. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet com a modelo Sylvia Tamsma. Ela nasceu na Alemanha e se mudou para o Brasil aos 12 anos, mas também viveu na França, Inglaterra e Estados Unidos. Aos 35 anos, ela é discreta com sua vida pessoal e profissional.

Ela já trabalhou no mundo da moda e também com redes sociais. Kelly Piquet também é mãe de Penélope, de cinco anos, fruto da antiga relação com Daniil Kvyat, ex-piloto russo, que fez sua estreia na Fórmula 1 em 2014.

