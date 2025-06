Joss Stone dá à luz sete meses após adotar terceiro filho e revela nome da bebê

A cantora Joss Stone anunciou nesta segunda-feira, 16, o nascimento de sua quarta filha e revelou o nome da bebê. Veja a foto!

A cantora Joss Stone anunciou nesta segunda-feira, 16, o nascimento de sua quarta filha e revelou o nome da bebê: Nalima Rose.Nas redes sociais, ela compartilhou a primeira foto abraçada à recém-nascida, fruto de seu casamento com Cody DaLuz, com quem está desde 2020.

Na foto compartilhada, ela e a bebê aparecem ainda na cama do Centro Médico da Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee."Feliz segunda das mães. Deem as boas-vindas ao mundo da nossa linda Nalima Rose. Estamos muito apaixonados", escreveu Joss na legenda.

Nos comentários, os internautas elogiaram a pequena. "Parabéns, mãe! Muito linda essa bebê!", falou uma. "Parabéns a todos! Que lindo bebê e nome!", falou outra. "Tão feliz por você! Que família linda!! Desejo tudo de bom e todas as bênçãos para o pequeno!", desejou uma terceira pessoa.

Outros filhos de Joss Stone

Joss Stone já é mãe de Violet, de 4 anos, Shackleton, de 2, e Bear, de 8 meses, que o casal adotou em dezembro do ano passado. A terceira gestação de Joss a deixou surpresa, já que ela descobriu que teria outro bebê dias depois da ter adotado o terceiro filho.

"Honestamente. Chocada é pouco. Nada e ninguém pode tirar nossa alegria agora. Estamos tão felizes. Talvez devêssemos chamar a turnê menos é mais de turnê das grávidas", brincou ela ao revelar a gravidez no final de dezembro.

Adoção

No início de dezembro, ela falou sobre a adoção de Bear. No registro encantador, a cantora mostrou a primeira vez em que ela e o marido conheceram o bebê, além de filmar a reação dos herdeiros mais velhos com a chegada do pequeno.

"Feliz segunda-feira de mamãe! Isso foi o que aconteceu conosco na última segunda-feira. Não conseguimos acreditar direito. Estamos completamente apaixonados por esse garotinho. Sinceramente, mães biológicas não recebem a gratidão que merecem", iniciou a artista na legenda.

"É um amor mais altruísta do que eu sabia que existia. Estamos tão felizes por fazer parte desse lindo ciclo. E por favor, deem as boas-vindas ao nosso lindo bebê neste mundo maravilhoso", completou Joss Stone.

