CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Jornalista da Record, Edu Ribeiro emociona ao revelar que será pai novamente
Bebê / Bem-vindo!

Jornalista da Record, Edu Ribeiro emociona ao revelar que será pai novamente

A família cresceu! Âncora do 'Jornal da Record', Edu Ribeiro contou que a esposa está grávida do segundo filho do casal: 'Felicidade'

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 25/08/2025, às 12h51

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Edu Ribeiro será pai novamente
Edu Ribeiro será pai novamente - Foto: Divulgação / Record TV / Reprodução / Instagram

O jornalista Edu Ribeiro emocionou o público no domingo, 24, ao anunciar que será pai novamente! A novidade foi compartilhada pelo âncora do 'Jornal da Record' nas redes sociais em uma publicação conjunta com a esposa, Kátia Santin Ribeiro.

Para revelar a notícia, o casal escolheu uma foto onde aparecem ao lado da primogênita, Malu, juntamente com o teste de gravidez positivo. Na legenda, Edu Ribeiro destacou o quanto está feliz com a chegada de mais um herdeiro.

"Domingo é dia de Boa Nova, né? Então segura essa: Estamos grávidos! O Senhor nosso Deus havia mandado dizer que a obra Dele em nossa família ainda não tinha se encerrado. Aceitamos, desejamos e Nele esperamos. Que seja feita a Tua vontade, Aba! Quem somos nós pra negar o Teu poder!? Nunca nos abandonou. Nem abandonará!", iniciou o comunicador.

"Acho que a felicidade nem coube na foto! Em breve a gente mostra e conta mais sobre como foi esse momento. Viva Jesus! O Espírito Santo de Deus é conosco. A Bibi, que já era irmã mais velha, vai compartilhar o posto agora com a Malu. Olha a carinha dela de alegria!", completou o jornalista da Record.

A publicação rapidamente ganhou diversos comentários de amigos e seguidores, que também celebraram a novidade com muita alegria: "Aeeeeeeee, parabéns", escreveu o apresentador Celso Zucatelli. "Parabéns", disse Ticiane Pinheiro.

Vale lembrar que além de Malu e do bebê caçula que está por vir, Edu Ribeiro também é pai de Beatriz, fruto de seu antigo relacionamento. O jornalista e Karina Santin oficializaram a união em dezembro de 2020.

Edu Ribeiro apresenta o Jornal da Record - Foto: Divulgação / Record TV
Edu Ribeiro apresenta o Jornal da Record - Foto: Divulgação / Record TV

Edu Ribeiro celebrou aniversário de casamento ao vivo

Em dezembro de 2023, Edu Ribeiro celebrou 3 anos de seu casamento com a advogada Kátia Santin Ribeiro. Os dois são discretos com a vida pessoal, mas ele abriu uma exceção na data especial.

No final do Fala Brasil, antigo programa apresentado por ele, o jornalista contou para os telespectadores sobre o seu aniversário de casamento. "Te amo, amor! Três anos de casados hoje. Casamos no meio da pandemia, em casa, para celebrar o amor e tudo mais", disse ele, na ocasião.

Nas redes sociais, ele compartilhou o vídeo que um fã-clube fez com fotos e momentos dele com a esposa. Por sua vez, Kátia compartilhou fotos de como foi a cerimônia de casamento deles em casa e fez sua homenagem para o amado.

"7 de Dezembro, nosso dia, dia que escolhemos pra comemorar essa celebração. 3 anos, bodas de trigo, representa a prosperidade, a fartura, a união e a alegria. Que nosso amor seja sempre assim, farto e cheio de união. Te amo, cada ano mais e mais, por toda eternidade. Que Deus nos guie e abençoe sempre, porque Ele habita nosso lar", disse a esposa de Edu Ribeiro.

Leia também: Com Ana Hickmann, Edu Guedes fala de sua recuperação após retirada de câncer

Edu Ribeiro e Kátia Santin são pais de Malu - Foto; Reprodução/Instagram
Edu Ribeiro e Kátia Santin são pais de Malu - Foto; Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

edu ribeiro

Leia também

Chá revelação!

Camila Queiroz e Klebber Toledo - Foto: Reprodução / Instagram

Menino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê

Fofura!

Graciele Lacerda mostra Clara em restaurante - Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra 1ª vez da filha sentada em um restaurante

Nome de bebê

Rafa Kalimann - Foto: Reprodução / Instagram

Rafa Kalimann fala sobre a escolha do nome da filha, Zuza: 'Personalidade'

Aprovado

Graciele Lacerda mostra a filha comendo manga - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda encanta ao mostrar a filha experimentando fruta: 'Testando'

maternidade

Mariana Rios - Foto: Reprodução/Instagram

Mariana Rios está com quantas semanas de gestação? Atriz celebra o crescimento do bebê

Linda

Graciele Lacerda e a filha, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Filha de Graciele Lacerda esbanja fofura ao surgir com look estiloso

Últimas notícias

Neymar JrFilho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai
Afonso descobre mais armações de FátimaVale Tudo: Afonso descobre mais podres de Fátima ao procurar Raquel
Jessie J passou por mastectomia; médico explicaMédico explica mastectomia em casos de câncer como o de Jessie J: 'Necessária'
Virginia Fonseca posta reflexão sobre ataquesVirginia Fonseca posta reflexão sobre ser atacada: 'Continua de pé'
Nesta segunda-feira, 25, Tony Ramos completa 77 anosTony Ramos completa 77 anos; ator quase perdeu seu casamento por uma novela
Veja outras adaptações de obras de Raphael Montes além de Dias PerfeitosConheça outras adaptações de obras de sucesso de Raphael Montes além de Dias Perfeitos
Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba quem salva a vida de Afonso na luta contra o câncer
Camila Queiroz e Klebber ToledoMenino ou menina? Camila Queiroz e Klebber Toledo descobrem o gênero do bebê
Esposa de Pedro Leonardo revela cirurgiasEsposa de Pedro Leonardo revela 'combo' de cirurgias: 'Tomei coragem'
Após as quatro apresentações, o Grupo A ficou em primeiro lugarDança dos Famosos: qual participante teve o melhor desempenho? Vote!
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade