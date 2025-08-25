Jornalista da Record, Edu Ribeiro emociona ao revelar que será pai novamente

A família cresceu! Âncora do 'Jornal da Record', Edu Ribeiro contou que a esposa está grávida do segundo filho do casal: 'Felicidade'

O jornalista Edu Ribeiro emocionou o público no domingo, 24, ao anunciar que será pai novamente! A novidade foi compartilhada pelo âncora do 'Jornal da Record' nas redes sociais em uma publicação conjunta com a esposa, Kátia Santin Ribeiro.

Para revelar a notícia, o casal escolheu uma foto onde aparecem ao lado da primogênita, Malu, juntamente com o teste de gravidez positivo. Na legenda, Edu Ribeiro destacou o quanto está feliz com a chegada de mais um herdeiro.

" Domingo é dia de Boa Nova, né? Então segura essa: Estamos grávidos! O Senhor nosso Deus havia mandado dizer que a obra Dele em nossa família ainda não tinha se encerrado. Aceitamos, desejamos e Nele esperamos. Que seja feita a Tua vontade, Aba! Quem somos nós pra negar o Teu poder!? Nunca nos abandonou. Nem abandonará!", iniciou o comunicador.

" Acho que a felicidade nem coube na foto! Em breve a gente mostra e conta mais sobre como foi esse momento. Viva Jesus! O Espírito Santo de Deus é conosco. A Bibi, que já era irmã mais velha, vai compartilhar o posto agora com a Malu. Olha a carinha dela de alegria!", completou o jornalista da Record.

A publicação rapidamente ganhou diversos comentários de amigos e seguidores, que também celebraram a novidade com muita alegria: "Aeeeeeeee, parabéns", escreveu o apresentador Celso Zucatelli. "Parabéns", disse Ticiane Pinheiro.

Vale lembrar que além de Malu e do bebê caçula que está por vir, Edu Ribeiro também é pai de Beatriz, fruto de seu antigo relacionamento. O jornalista e Karina Santin oficializaram a união em dezembro de 2020.

Edu Ribeiro apresenta o Jornal da Record - Foto: Divulgação / Record TV

Edu Ribeiro celebrou aniversário de casamento ao vivo

Em dezembro de 2023, Edu Ribeiro celebrou 3 anos de seu casamento com a advogada Kátia Santin Ribeiro. Os dois são discretos com a vida pessoal, mas ele abriu uma exceção na data especial.

No final do Fala Brasil, antigo programa apresentado por ele, o jornalista contou para os telespectadores sobre o seu aniversário de casamento. "Te amo, amor! Três anos de casados hoje. Casamos no meio da pandemia, em casa, para celebrar o amor e tudo mais", disse ele, na ocasião.

Nas redes sociais, ele compartilhou o vídeo que um fã-clube fez com fotos e momentos dele com a esposa. Por sua vez, Kátia compartilhou fotos de como foi a cerimônia de casamento deles em casa e fez sua homenagem para o amado.

"7 de Dezembro, nosso dia, dia que escolhemos pra comemorar essa celebração. 3 anos, bodas de trigo, representa a prosperidade, a fartura, a união e a alegria. Que nosso amor seja sempre assim, farto e cheio de união. Te amo, cada ano mais e mais, por toda eternidade. Que Deus nos guie e abençoe sempre, porque Ele habita nosso lar", disse a esposa de Edu Ribeiro.

