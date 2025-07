Jogadora do Flamengo, Cristiane Rozeira anuncia nascimento da segunda filha

Nasceu! A jogadora do Flamengo Cristiane Rozeira e sua esposa, Ana Paula Garcia, anunciam o nascimento da segunda filha do casal

A jogadora de futebol do Flamengo Cristiane Rozeira (40), e sua esposa, Ana Paula Garcia (30), anunciaram o nascimento da segunda filha através de uma postagem na rede social Instagram, nesta quinta-feira, 31. A publicação foi uma foto que continha as mãos do casal, do primeiro filho, Bento, de 3 anos, e a mãozinha da menina.

“30 de julho de 2025. Completude: Qualidade ou estado do que é completo, acabado ou perfeito. É a característica de algo que não falta nada, que está em sua totalidade”, disse a jogadora que atuou na Seleção Brasileira de futebol.

Os comentários, logo, encheram de fãs desejando amor e saúde para a nova neném. “Que amor!!! Muita saúde! Que Deus abençoe essa família linda”, comentou Paula Pires, jogadora do Corinthians.

As mamães anunciaram a segunda gravidez em dezembro do ano passado, através de uma foto de Bento utilizando uma camiseta com a frase “irmão mais velho”. “Nossa menininha vem aí", declarou Cris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Garcia (@anagrcs_)

A primeira gravidez

Ana Paula e Cris Rozeira, no final de novembro de 2020, anunciaram por meio de um vídeo emocionante nas redes sociais que o primeiro filho do casal seria um menino. “Não consigo descrever a felicidade que está em nós. Deus é incrivelmente maravilhoso!!! Você será muito amado,cuidado e abençoado meu filho. Toda nossa família e amigos estão em festa. Quanta coisa iremos te ensinar, quanto aprendizado você irá nos trazer. Nós te amamos", declarou a jogadora do flamengo.

Em 26 de abril de 2021, Ana Paula Garcia deu à luz ao seu primeiro filho, Bento. O primogênito nasceu com 3,5 quilos e 49 centímetros.

As novas mamães logo publicaram nas redes uma foto do carimbo do pé do recém-nascido. “Um amor que não sei descrever o quão grande significa para nós. Nosso amigão, nosso amor puro. Bem vindo. Bento Rozeira Garcia. Te amamos muito 26.04.21”, compartilhou Cristiane Rozeira em seu Instagram ao anunciar o mais novo membro da família.

Leia também: Médico de Cristiane Rozeira e Ana Paula revela detalhes da fertilização in vitro