Jogador Richarlisson anuncia o nascimento do filho

O jogador de futebol Richarlison apresenta seu filho recém-nascido, Richarlison Júnior, que nasceu neste domingo, 15

O jogador de futebol Richarlison já é papai! Neste domingo, 15, ele acompanhou o nascimento do primeiro filho, Richarlison Júnior, fruto do relacionamento com Amanda Araujo.

O nascimento do bebê foi anunciado pelos pais com um post juntos nas redes sociais, no qual compartilharam fotos do bebê logo depois de sua chegada ao mundo.

"15.06.2025. Meu amor nasceu, 3.5kg, muita saúde e muita fofura. Foi maravilhoso", escreveram na legenda.

A escolha do nome do bebê

Recentemente, Amanda Araújo se pronunciou a respeito da escolha do nome do bebê. Em suas redes sociais, a influenciadora digital explicou que já é tradição em sua família nomear o filho igual ao pai como forma de homenagem.

"Eu tenho muito orgulho desse nome. Tenho certeza de que o Rick [Richarlison] tem muito orgulho desse nome e, assim, na minha cabeça, faz muito mais sentido eu colocar o nome do filho com um significado, um nome importante, um legado com uma história, do que colocar um nome estético, pra ficar bonitinho", declarou ela.

"Então, realmente, eu acho Richarlison um nome lindo e eu acho o Richarlison lindo e eu vou bater nessa tecla, porque a beleza está nos olhos de quem vê e tá tudo bem, gente, não precisa agradar todo mundo, mas é muito desconfortável ficar recebendo o tipo de comentário, tipo: ‘Nossa, ela estragou a vida do filho’. Eu tenho certeza de que o meu filho vai ser abençoado de todas as formas, com todo carinho, com tudo que ele vai ter acesso. Eu acho que o nome não vai ser o problema não com a gente", finalizou.

Como Richarlison e Amanda Araújo se conheceram?

Recentemente, Amanda Araújo revelou como conheceu e iniciou seu relacionamento com o jogador de futebol Richarlison. Em suas redes sociais, a influenciadora contou sobre o início da amizade deles, que surgiu em meados de 2019, quando passaram a se aproximar devido ao interesse mútuo por um jogo de celular; confira detalhes!

