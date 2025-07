Joelma celebra gravidez da filha e relembra momento da própria gestação

Joelma parabenizou a filha Yasmin pelos 21 anos e falou com emoção da gravidez da jovem; cantora também compartilhou algumas lembranças

Joelma usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para celebrar os 21 anos da filha Yasmin Mendes e, ao mesmo tempo, parabenizá-la pela primeira gravidez. A cantora publicou um post com fotos ao lado da jovem e aproveitou para se declarar em um texto emocionante.

"Feliz aniversário, minha princesa. [...] Hoje é o seu dia, e eu celebro a mulher incrível que você se tornou. Que essa nova fase venha com ainda mais amor, luz e sonhos realizados… Agora, com um novo coração batendo dentro de você", escreveu.

Yasmin, que está grávida do primeiro filho, mantém um relacionamento com Neto Alcântara, baterista da banda de Joelma. A chegada do bebê foi recebida com alegria pela família e marca um novo capítulo na vida da cantora, que está prestes a se tornar avó.

Joelma resgata lembranças da gravidez em 2004

Além de comemorar o aniversário da filha, Joelma compartilhou com os seguidores uma lembrança especial: a época em que estava grávida de Yasmin. Em seu perfil no Instagram, ela postou imagens de um show realizado em 2004, quando ainda estava esperando a menina.

"Em 2004, você já brilhava dentro de mim. Terminava um show e você começava o seu aqui na barriga cheia de energia, me fazendo companhia nos palcos e na vida", recordou a artista, demonstrando carinho e saudade do período em que estava grávida.

Na época, Joelma chegou a se apresentar grávida de quase nove meses durante a turnê da Banda Calypso. "Mamãe te ama muitão", finalizou a artista na declaração para a filha.

Joelma é mãe de três filhos: Yasmin, fruto do casamento com o produtor musical Ximbinha (Cledivan Almeida Farias), e Natália e Yago, de relacionamentos anteriores.

